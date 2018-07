Erik Tomáš po vražde Kuciaka bráni Fica: Boli to logické kroky, chceme poznať pravdu

„Robert Fico mal na mysli to, či sme sa v rámci komunikácie nemali vybrať inou cestou, než sme išli,“ povedal Tomáš s tým, že vtedajší premiér Fico sa stretol so zástupcami všetkých bezpečnostných zložiek, podľa vzoru Malty sa vypísala aj miliónová odmena za informácie, ktoré pomôžu dolapiť vraha.

„Zorganizovali sa aj veľké stretnutia so zástupcami spoločnosti Ringier, pod ktorú patrí portál Aktuality.sk, s domácimi vydavateľmi a vysielateľmi, ako aj so zahraničnými žurnalistickými organizáciami. Vo vedení strany sa rozpútala aj diskusia, či neísť inou líniou. Názory však neboli jednotné, a tak nepadlo jednoznačné rozhodnutie. Už to teda nebolo o marketingu, ale o politickom rozhodnutí. Je zbytočne sa už teraz k tomu vracať,“ uviedol Tomáš.

Erik Tomáš nevidí nič zlé na tom, že v záujme odhalenia páchateľov tohto ohavného činu sa využijú aj neštandardné nástroje, napríklad milión eur na stole vedľa premiéra. „Kontroverziu vyvolala vizualizácia týchto peňazí. Môj mediálny tím upozorňoval na možný negatívny kontext predovšetkým v podobe rôznych asociácií na sociálnych sieťach. Ale zvíťazila podstata tejto myšlienky a tou je urobiť maximum pre objasnenie vraždy. A takto by sa mali aj na jeden milión eur na stole pozerať všetci. Mimochodom, vypísanie odmeny je stále platné,“ uviedol, pričom pripomenul, že generálny prokurátor vtedy tvrdil, že "rozpúta peklo".

„Nemôže byť preto pre políciu a prokuratúru problém vyhodnotiť akúkoľvek informáciu, pretože v trestnom konaní niekedy stačí maličkosť, ktorá pomôže vyšetriť celý prípad. Ja osobne ako politik a bývalý novinár, a pevne verím, že i celé celá krajina, hádam, len s výnimkou vrahov, chceme poznať pravdu, pretože od nej závisí aj ďalší politický vývoj,“ zdôraznil.

Tomáš po odstúpení Fica odišiel v pozícii poradcu do centrály strany s Robertom Ficom. Tam sa vytvoril tlačový odbor, s ktorým spolupracuje. „Dvaja členovia môjho tímu Marián Bednár a Michal Hlaváč zostali pracovať pri premiérovi Petrovi Pellegrinim,“ dodal.

