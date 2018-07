Matečná má čo vysvetľovať: VIDEO Opozícia zvoláva mimoriadny výbor, chce vidieť to peklo

BRATISLAVA - Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) má čo vysvetľovať. Opozícia sa po vyjadreniach generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára totiž chystá zvolať mimoriadny výbor. Na dnešnej spoločnej tlačovke to oznámili OĽaNO a SaS.

Slovensko je podľa šéfky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej krajinou arogantných politikov. „Premiér odkáže, že nie je povinný sa zúčastniť stretnutí a ministerka Matečná sa skrýva a naďalej prideľuje pochybné dotácie," povedala a pripomenula jazdu traktoristov z východu na západ.

Zároveň pripomenula, že na problémy neupozorňuje len opozícia, ale už aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Ten v pondelok (16. 7.) na tlačovej konferencii priblížil, že z celkovo preskúmaných 36 spisov vo veciach farmárov boli zistené pochybenia v desiatich. V deviatich prípadoch dala Generálna prokuratúra (GP) SR pokyn na začatie trestného stíhania.

Remišová skonštatovala, že sú to chyby pod vedením ministerky Matečnej. „Ministerka Matečná nevie vyvodiť žiadne personálne dôsledky. Nevyvodila žiadnu personálnu zodpovednosť ani v prípade šéfky Slovenského pozemkového fondu (SPF). Pani Šklíbová sa šéfkou nemala nikdy stať," povedala.

Generálny prokurátor vraj upozornil, že vedenie SPF nekoná a pochybné praktiky pretrvávajú. Vláda sa podľa Remišovej nemôže vyhovárať na to, že to hovorí opozícia, pretože to povedal „kamarát a spolužiak Roberta Fica".

Jediné, čo podľa nej v rezorte pôdohospodárstva robia, je, že zakrývajú stopy. „SNS dlhé roky zakrýva svoju neschopnosť a korupciu svojich nominantov za národné záujmy. Danko miesto toho, aby problémy riešil, ich zametie pod koberec, tají alebo zapiera," uviedla politička.

Zháňajú podpisy

Ako uviedol poslanec Ján Budaj (OĽaNO), práve z tohto dôvodu začínajú zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu výboru pôdohospodárstva, kde chcú pozvať aj ministerku Matečnú. Na zvolanie je podľa neho treba päť podpisov, ktoré zoženú ešte dnes.

Následne sa pustil aj do generálneho prokurátora. „Zároveň chcem povedať, že pán Čižnár naznačil také znechutenie nad situáciou na Slovensku, že tiež by som od neho uvítal otvorené slová," tvrdí a dodáva, že zatiaľ nekonal proti prokurátorom, ktorí prípady farmárov zamietli pod koberec.

„Čakáme od neho, že prestane robiť PR tlačovky, na ktorých opisuje hrozný stav, a začne konať napríklad aj proti ministerke Matečnej," odkázal Budaj.

Čakajú reálne opatrenia

Tímlíderke SaS pre pôdohospodárstvo Jarmile Halgašovej je ľúto, že miesto riešenia problémov v agrorezorte riešia problémy Matečnej. „Prípady ako grófka Rošková či zbitý farmár sa dejú naprieč celým Slovenskom," povedala a dodala, že by bola rada, keby už nastalo to peklo, ktoré spomínal Čižnár.

Personálne zmeny mali byť podľa Halgašovej spravené už dávno. „Očakávame, že ministerka Matečná začne robiť reálne opatrenia," uviedla, pričom očakáva aj ďalšie systémové opatrenia ako pozemkové úpravy, ktoré sú na bode mrazu, a celonárodnú diskusiu, kam bude smerovať pôdohospodárstvo po roku 2021.

Dva pohľady na zlyhania

Podľa Galka je treba pozerať sa na škandál v dvoch rovinách. „Prvá je zlyhanie ministerky Matečnej a ľudí, za ktorých je zodpovedná. Druhá je systémové zlyhanie polície a prokuratúry," hovorí podpredseda SaS.

Takýto stav podľa neho nemožno akceptovať. Do tohto stavu dostali spoločnosť podľa Galka členovia strany Smer. „Pomáhať a chrániť im ostalo už len na kapotách áut,“ povedal a dodal, že ako ministerka vnútra Denisa Saková, tak aj policajný šéf Milan Lučanský majú príležitosť zvýšiť stav dôvery voči polícii.