Všetko je v hlave! Presvedčí vás o tom nová bláznivá letná komédia, ktorá prichádza práve do kín

Renee je obyčajná žena s ľahkou kolísavou nadváhou a s ťažko kolísavým sebavedomím. Má kámošky, má prácu, občas i priateľa, občas i na dlhšiu dobu, ale keď sa pozrie do zrkadla, vidí iba to najhoršie. Poznáte to asi tiež. Pri jednej z jázd vo fitku, kde na rotopede márne stíha nižšiu váhu, spadne a buchne sa do hlavy. Pre istotu hneď dvakrát. Keď sa preberie, zistí, že kúzla a spravodlivosť predsa len existujú. Stala sa z nej totiž neodolateľná krásavica, zrazu vyzerá ako božská supermodelka. Celý život sa od základu zmení. Má to však jeden háčik. V skutočnosti sa nič nezmenilo, špičky sú presne tam, kde boli, a ona je jediná, kto sa ako luxusná kosť vidí.

Zdroj: Bontonfilm

Ale to vôbec nevadí, Renee sa cítí sexy, je božská, a život naberá na obrátkach. A každý, kto ju stretne, sa nestačí diviť. Začíná flirtovať, chce novú prácu, možno by mohla byť i modelkou, keby bola povrchná. Nebojí sa byť ľahko vyzývavá voči šéfovi a vôbec, celý svet jej zrazu leží pri nohách. Nebojí sa súťaže krásy v plavkách, a to vôbec najdôležitejšie – nebojí sa zamilovať.

V ďalších úlohách bláznivej romantickej komédie se predstaví Michelle Williams, ktorá si po 4 nomináciách na Oscara strihla bláznivú komediálnu rolu. Žarty z kultu krásy, zo seba i zo sveta módy a modelingu si v tejto komédii robia skutočné sexbomby Naomi Campbell, Emily Ratajkowski alebo legenda modelingu Lauren Hutton.

Zdroj: Bontonfilm

Komička Amy Schumer je provokatívna, otvorená a neberie si žiadne servítky, či už hovorí o živote, vzťahoch alebo o sexe. A o ňom hovorí veľa. Preslávila sa v žánri stand-up komédie, vydala knižný bestseller, má svoj vlastný seriál a svojich fanúšikov zabáva i v celovečerných komédiách. Komédia „Vykoľajená“, ktorú napísala a kde hrala hlavnú úlohu, získala dokonca dve nominácie na Zlatý Glóbus.

Režisérske duo Marc Silverstein a Abby Kohn produkovalo a napísalo rad romantických komédií ako „Nie je z teba až tak paf“, „Ako byť single“, „Nepobozkaná“ alebo „Valentín“.

Bláznivá letná komédia SOM SEXY prichádza do kín už tento štvrtok, 28. 6.!