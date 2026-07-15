Futbal išiel bokom: Hviezda pornofilmov rozpálila VIP tribúnu!

LONDÝN - Na ihrisku bojovali Angličania o postup do semifinále majstrovstiev sveta, no časť fanúšikov mala oči niekde úplne inde. Talianska hviezda filmov pre dospelých Raissa Bellini opäť dorazila na štadión v poriadne odvážnom modeli. A podľa reakcií na sociálnych sieťach sa jej znovu podarilo ukradnúť kus pozornosti futbalistom.
Jude Bellingham mohol strieľať góly a Anglicko bojovať o svetový titul. Vo VIP sektore štadióna v Miami sa však odohrávalo malé predstavenie, ktoré s taktikou ani postavením mimo hry nemalo veľa spoločného.
O rozruch sa postarala 37-ročná Talianka Raissa Bellini.
Hviezda filmov pre dospelých sa na štvrťfinálovom zápase Anglicka s Nórskom objavila v modro-bielom pruhovanom tope s poriadne odvážnym výstrihom a v krátkych džínsových šortkách.
Svoj model nezabudla predviesť ani fanúšikom na internete. Na Instagrame zverejnila krátke video, na ktorom pózuje vo VIP priestoroch štadióna.
A komentáre na seba nenechali dlho čakať.
Fanúšikovia mali jasno. „Najlepšia časť šampionátu“
Bellini sa pred kamerou usmievala a svoj nový futbalový model ukázala zo všetkých strán.
„Nádherná,“ odkázal jej jeden z fanúšikov.
Ďalší reagovali srdiečkami a ohnivými emotikonmi. Jeden z obdivovateľov dokonca vyhlásil, že Talianka je „najlepšou časťou majstrovstiev sveta“.
Raissa si podobnú pozornosť užíva počas celého turnaja. Na sociálnych sieťach má na dvoch instagramových účtoch spolu približne 1,3 milióna sledovateľov a jej návštevy zápasov sa pravidelne menia na malé internetové udalosti.
Šál namiesto topu vyvolal poriadny rozruch
Na seba prvýkrát výraznejšie upozornila počas zápasu Uruguaja s Kapverdami v Miami.
Pred štadiónom sa ukázala v mimoriadne odvážnom modeli. Hornú časť tela jej zakrýval prakticky iba futbalový šál a outfit doplnila krátkymi džínsovými šortkami. Fotografie a videá okamžite obleteli sociálne siete.
Nie všetci však boli nadšení. Časť fanúšikov sa pýtala, ako ju v takomto oblečení mohli pustiť do areálu, a pripomínala, že na futbalové zápasy chodia aj rodiny s deťmi.
Iní mali na celú situáciu podstatne jednoduchší názor. Raissa podľa nich jednoducho priniesla na šampionát vlastnú verziu futbalovej módy.
Taliansko na šampionáte chýba, našla si iný tím
Bellini pochádza z Talianska, jej rodná krajina sa však na majstrovstvá sveta nekvalifikovala. A tak si našla náhradný tím.
Počas turnaja začala otvorene podporovať Spojené štáty. V jednom zo svojich predchádzajúcich modelov si obliekla top s motívom americkej vlajky a cez plecia si prehodila šál majstrovstiev sveta.
„Začíname vo veľkom,“ odkázala vtedy svojim sledovateľom.
Ani americkej reprezentácii však jej podpora cestu za titulom nepriniesla. Bellini preto pokračovala v návštevách ďalších zápasov a najnovšie sa objavila práve na štvrťfinále Anglicka s Nórskom.
Z luxusných jácht sa dostala pred milióny fanúšikov
Raissa Bellini pritom nepracovala vždy vo filmovom priemysle pre dospelých.
V minulosti strávila približne päť rokov ako letuška na luxusných jachtách. Pohybovala sa tak v spoločnosti milionárov, miliardárov a celebrít.
Neskôr zmenila kariéru a postupne si vybudovala veľké publikum na sociálnych sieťach.
Majstrovstvá sveta jej priniesli ďalšiu pozornosť. Jej odvážne modely sa počas turnaja opakovane objavujú v médiách a Talianka očividne veľmi dobre vie, ako zaujať fotografov aj fanúšikov.
Na ihrisku napokon zažiaril Jude Bellingham, ktorý dvoma gólmi poslal Anglicko do semifinále proti Argentíne.
Raissa Bellini síce do štatistík zápasu nezasiahla. Na počet pohľadov však zrejme vyhrala s veľkým náskokom.