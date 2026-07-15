Aj celebrity robia trápne chyby: Ariana Grande, Nicola Peltz či Jamie Laing nechtiac ukázali viac, než chceli

LONDÝN – Sociálne siete sú plné dokonale upravených fotografií celebrít. Aj tie najväčšie hviezdy však občas prehliadnu detail, ktorý im unikne až po zverejnení príspevku. Od neúmyselných odhalených častí tela až po fotografie, ktoré prezradili viac zo súkromia, než plánovali.
Milióny fanúšikov sledujú každý krok svetových celebrít na Instagrame či ďalších sociálnych sieťach. Práve obrovská pozornosť však znamená, že si všimnú aj tie najmenšie detaily. Stačí jediná nepozornosť a z obyčajnej fotografie sa stane virálny hit.
Jedným z najnovších prípadov je speváčka Ariana Grande. Na Instagrame zverejnila sériu fotografií z letiska vrátane záberu, na ktorom sa skláňa k psovi. Fanúšikovia si však okamžite všimli, že hlboký výstrih jej šiat odhalil viac, než zamýšľala. Speváčka fotografiu po upozorneniach fanúšikov upravila, píše The Sun.
Nebolo to pritom prvýkrát, čo sa Ariana stala terčom pozornosti kvôli príspevku na sociálnych sieťach. Ešte v roku 2013 zverejnila fotografiu svojho outfitu, na ktorej si fanúšikovia všimli predmet na podlahe pripomínajúci erotickú pomôcku. Speváčka neskôr vysvetlila, že išlo len o mikrofón.
Podobná situácia sa nedávno stala aj herečke Nicola Peltz. Na prvý pohľad nevinná fotografia jedného z jej psov odhalila v pozadí veľké čiernobiele portréty, na ktorých bola so svojím manželom Brooklyn Beckham bez oblečenia. Hoci zábery neukazovali intímne partie, fanúšikovia si ich okamžite všimli a fotografie sa začali šíriť internetom.
Veľký rozruch vyvolal aj príspevok influencerky Sophie Habboo. Pri zdieľaní série fotografií si nevšimla odraz v presklených dverách, v ktorom bol úplne nahý jej manžel Jamie Laing. Keď na chybu upozornili fanúšikovia, príspevok rýchlo odstránila.
Nepríjemný moment zažila aj Katie Price. Na sociálnej sieti omylom zverejnila fotografiu zo solária, na ktorej bolo vidieť jej odhalené pozadie. Aj tento príspevok po krátkom čase zmizol z internetu.
Speváčka Nicki Minaj zase v minulosti pridala selfie v čipkovanej podprsenke. Až fanúšikovia ju upozornili, že na fotografii bolo viditeľné viac, než plánovala. Podobnú skúsenosť mal aj bývalý účastník reality šou Made in Chelsea Alex Mytton, ktorý sa nechtiac objavil nahý v pozadí selfie svojej vtedajšej partnerky Nicola Hughes.
Na sociálnych sieťach sa pritom neobjavujú len odhalené fotografie. Herec Justin Theroux napríklad zverejnil video svojej bývalej manželky Jennifer Aniston, na ktorom fajčí cigaretu. Video krátko nato odstránil, no fanúšikovia si ho dovtedy stihli uložiť.
Ďalšou známou chybou bol príspevok televíznej hviezdy Scott Disick. Pri reklamnom príspevku zabudol vymazať pokyny od zadávateľa reklamy, takže fanúšikovia videli nielen reklamu, ale aj interné inštrukcie, ako mal text zverejniť. Príspevok následne nahradil opravenou verziou.
Prípady ukazujú, že ani starostlivo budovaný obraz celebrít na sociálnych sieťach nie je bezchybný. Stačí jediný nepozorný pohľad alebo detail v pozadí fotografie a z bežného príspevku sa môže stať virálny moment, ktorý obletí celý internet.