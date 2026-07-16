Čoraz viac ľudí nakupuje cez sociálne siete: Čo robiť, ak vám ale tovar nesadne? TOTO sú pravidlá, ako ho vrátiť

BRATISLAVA - Čoraz viac ľudí nakupuje tovar, ako je napríklad oblečenie, cez sociálne siete. Na rozdiel od oblečenia zakúpenom v kamennom obchode, si ho však nemôžu vopred vyskúšať. Neraz sa tak stane, že im nový kúsok do šatníka nesadne a chcú ho vrátiť. Za akých podmienok to môžu urobiť?
Nákupy cez sociálne siete sú stále častejšie. „Aktuálne vznikajú profily, ktoré vystupujú napríklad ako second handy alebo novo vzniknuté značky oblečenia. Veľakrát nemajú sprevádzkované webové stránky a jediná možnosť nákupu je práve cez sociálnu sieť. Spotrebiteľ sa ale môže s tovarom fyzicky zoznámiť až po prevzatí,“ upozornila Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.
Pri nakupovaní cez e-shopy je nemožnosť vyskúšať si produkt pred uzavretím zmluvy kompenzovaná nárokom na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Všetko má však svoje pravidlá. Za akých podmienok môže spotrebiteľ vrátiť oblečenie zakúpené cez sociálne siete?
Spotrebiteľská zmluva
Aby mal spotrebiteľ pri nákupe rovnaké práva ako na bežnom e-shope, musí ísť o spotrebiteľskú zmluvu. To znamená, že na strane kupujúceho musí vystupovať spotrebiteľ a na strane predávajúceho podnikateľ alebo osoba, ktorá navonok vystupuje ako podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu na účely nesúvisiace s podnikaním ani výkonom povolania. Podnikateľom je okrem iného osoba, ktorá na vlastný účet a zodpovednosť sústavne vykonáva zárobkovú činnosť.
Pri posudzovaní, či ide o spotrebiteľskú zmluvu, nie je rozhodujúce len to, aký je skutočný status predávajúceho, ale aj to, ako sa javí spotrebiteľovi. Ak okolnosti odôvodnene vedú spotrebiteľa k presvedčeniu, že uzatvára zmluvu s podnikateľom, môže sa spoliehať na ochranu, ktorú spotrebiteľské právo poskytuje.
„Naopak, v situáciách založenia profilu z dôvodu predaja svojho starého oblečenia, spravidla nepôjde o podnikateľa. Možnosť odstúpenia bez uvedenia dôvodu sa v týchto situáciách teda neuplatní,“ dopĺňa Eduarda Hekšová.
Dištančný spôsob uzatvorenia zmluvy
Druhou neoddeliteľnou podmienkou pre zachovanie nároku na odstúpenie do 14 dní od prevzatia tovaru je dištančný spôsob uzatvorenia zmluvy. Ide o zmluvu dojednanú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku. „Dohodnutá zmluva cez profil na sociálnych sieťach znamená práve dištančný spôsob uzavretia zmluvy a s tým spojenú možnosť využiť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní,“ vysvetlila Hekšová.
Práva ako na e-shope
Ako už bolo uvedené vyššie, aby zostalo právo na odstúpenie od zmluvy dojednanej cez sociálne siete zachované, ako je to napríklad pri nákupe cez e-shopy, musí ísť o spotrebiteľskú zmluvu, ktorá bude uzavretá dištančným spôsobom. Spotrebiteľ potom má nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
Zároveň má v týchto situáciách zachované aj ďalšie práva, na ktoré je inak zvyknutý, ako napríklad možnosť reklamácie poškodenia.
A čo ďalšie povinnosti? "Umožnenie spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy do 14 dní alebo vybavenie reklamácie nie sú jediné povinnosti, ktoré podnikateľ musí v súvislosti s ponukou a predajom tovaru dodržovať. Podnikateľ si totiž musí voči spotrebiteľovi splniť aj potrebnú informačnú povinnosť a informovať ho napríklad o svojich kontaktných údajoch, o samotných podmienkach uplatnenia práva na odstúpenie bez uvedenia dôvodu alebo o možnostiach uplatnenia reklamácie. Tieto informácie bývajú pri bežných e-shopoch uvedené v obchodných podmienkach. Pri predaji cez sociálne siete ale občas chýbajú," uvádza organizácia.
Predajom cez sociálne siete by však podnikatelia nemali obchádzať povinnosti, ktoré musia plniť, pokiaľ by tovar predávali cez bežný e-shop. V opačnom prípade riskujú, že pri kontrole Slovenskej obchodnej inšpekcie bude nesplnenie informačnej povinnosti posúdené ako priestupok, za ktorý môže byť obchodníkovi uložená pokuta.
Po predajcovi sa zľahla zem
Pozor by si mali spotrebitelia dávať aj na to, či nie je profil úplne anonymný. Jeho existencia na sociálnych sieťach totiž ešte nie je zárukou, že ho jeho autori v budúcnosti nevymažú. „Pred kúpou tovaru je dobré sa zaujímať aj o ďalšie údaje podnikateľa, ako je jeho adresa, IČ alebo telefónne číslo,“ dodala Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.