Chcete si privyrobiť z domu? Týchto 10 spôsobov môže priniesť stovky eur mesačne

LONDÝN – Rastúce životné náklady nútia čoraz viac ľudí hľadať ďalší zdroj príjmu. Odborníci tvrdia, že privyrobiť sa dá aj bez odchodu zo zamestnania – stačí využiť veci, ktoré už máte doma, alebo svoje schopnosti. Niektoré vedľajšie zárobky môžu časom prerásť aj do plnohodnotného podnikania.
Vedľajší príjem sa stal pre mnohé domácnosti vítanou pomocou pri zvládaní rastúcich výdavkov. Možností, ako si zarobiť z domu, je dnes viac než kedykoľvek predtým. Niektoré si vyžadujú len pár hodín týždenne, pri iných sa môže z koníčka postupne stať úspešný biznis.
Jednou z najjednoduchších ciest je predaj nepotrebných vecí cez internetové bazáre alebo aukčné portály. Oblečenie, elektronika, knihy, športové potreby či detské hračky môžu namiesto zaprášených políc priniesť desiatky až stovky eur. Skúsenejší predajcovia neskôr nakupujú výhodné predmety v bazároch alebo second handoch a predávajú ich so ziskom. Niektorým sa takýto vedľajší príjem časom zmenil na podnikanie na plný úväzok, píše The Sun.
Ďalšou možnosťou je doučovanie. Ak ovládate cudzie jazyky, matematiku, hudbu alebo inú oblasť, môžete ponúkať individuálne hodiny osobne alebo online. Podobne funguje aj tvorba kurzov či konzultácií.
Záujem rastie aj o prácu virtuálnych asistentov. Menšie firmy a živnostníci často hľadajú ľudí, ktorí im pomôžu s administratívou, správou e-mailov, sociálnych sietí alebo organizáciou kalendára. Takúto prácu možno vykonávať z domu a často aj popri hlavnom zamestnaní.
Obľúbenou formou privyrobenia je aj písanie textov, grafický dizajn, preklady, programovanie alebo úprava videí. Freelanceri si zákazky nachádzajú prostredníctvom špecializovaných platforiem a spolupracujú s klientmi z celého sveta.
Ľudia s kreatívnym talentom môžu predávať vlastné výrobky – šperky, sviečky, dekorácie, obrazy či háčkované produkty. Veľký záujem je aj o personalizované darčeky alebo digitálne produkty, napríklad plánovače, šablóny či grafické návrhy.
Ďalším spôsobom je prenájom nevyužívaných vecí. Okrem izieb alebo apartmánov možno prenajímať aj fotoaparáty, športové vybavenie, náradie či parkovacie miesta.
Niektorí si privyrábajú opatrovaním domácich zvierat alebo venčením psov. S rastúcim počtom majiteľov zvierat ide o službu, po ktorej je vo väčších mestách čoraz väčší dopyt.
Zárobok môžu priniesť aj platené online prieskumy, testovanie webových stránok alebo mobilných aplikácií. Hoci nejde o vysoké sumy, pri pravidelnom zapájaní môžu predstavovať príjem navyše.
Stále viac ľudí skúša aj tvorbu obsahu na sociálnych sieťach, blogovanie alebo natáčanie videí. Odborníci však upozorňujú, že úspech v tejto oblasti si zvyčajne vyžaduje dlhší čas a pravidelnú tvorbu kvalitného obsahu.
Finanční experti radia začínať opatrne. Najlepšie je otestovať si podnikateľský nápad popri existujúcom zamestnaní a až po vytvorení stabilného príjmu zvážiť väčšie zmeny. Dôležité je tiež myslieť na daňové povinnosti a prípadnú registráciu podnikania podľa legislatívy krajiny, v ktorej človek pôsobí.