Čo je s energopomocou? Večné čakanie môže niektorých Slovákov trápiť, TOTO je dôvod otáľania štátu

BRATISLAVA - Kým predchádzajúce šeky s energopomocou dorazili do našich schránok pomerne rýchlo a včas, tohtoročná pomoc a kompenzácia s energiami si bude vyžadovať vašu trpezlivosť. Čakáte na tento šek už pridlho? Radšej si precvičte trpezlivosť, pretože štátu to ešte nejaký ten piatok potrvá. Dôvodom je leto, počas ktorého jednotlivé inštitúcie preverujú vaše príjmy a ďalšie podrobnosti. Hodnotia tak adresnejšie to, či nárok na pomoc mať budete, alebo nie.
Tisíce slovenských domácností aj tento rok čakajú na energopomoc od štátu. Od 1. júla však začali platiť nové pravidlá, ktoré menia nielen termíny vyplácania peňazí, ale aj podmienky ich priznania. Vláda zároveň sprísnila pravidlá pre vlastníkov viacerých bytov a zaviedla nový systém kontroly príjmov.
Zasiahlo nariadenie vlády
Nové pravidlá prinieslo podľa Pravdy nariadenie vlády č. 170/2026, ktoré upravuje spôsob poskytovania adresnej energopomoci. Pre väčšinu domácností sa najvýraznejšie zmeny dotknú harmonogramu vyplácania energopoukážok.
Štát totiž pomoc neposiela jednorazovo. Časť peňazí už domácnosti dostali v januári a ďalšiu v máji. Ďalší dôležitý termín príde v septembri.
Podľa schváleného nariadenia bude v septembri vyplatená jedna tretina hodnoty energopoukážky. Výnimku tvoria domácnosti, ktorým bola priznaná pomoc najviac vo výške 20 eur. Tým štát vyplatí celú sumu naraz, aby ju nemusel rozdeľovať na niekoľko menších platieb.
Ak je priznaná energopomoc vyššia, posledná časť poukážky bude doručená do konca decembra podľa podmienok stanovených v nariadení.
Stopka pre majiteľov viacerých bytov
Významnú zmenu pocítia aj vlastníci väčšieho počtu nehnuteľností. Doteraz sa mohlo stať, že človek spĺňajúci zákonné podmienky získal energopomoc na viacero bytov. Nové pravidlá tomu robia koniec.
Po novom sa energopoukážka pri bytoch poskytne najviac na tri byty jedného vlastníka, ak spĺňa ostatné zákonné podmienky. Ak niekto vlastní štyri alebo viac bytov, štát pomoc neposkytne na všetky.
Zároveň nebude možné vybrať si, na ktoré nehnuteľnosti sa pomoc uplatní. Nariadenie stanovuje, že energopomoc bude priznaná na tie tri byty, ktoré majú podľa určeného výpočtu najnižší podiel na spotrebe energie.
Mení sa aj kontrola príjmov
Nové pravidlá sprísňujú aj spôsob preverovania nároku na energopomoc. Štát bude flexibilnejšie posudzovať príjmy domácností, aby lepšie zohľadnil zmeny finančnej situácie počas roka.
Pri štandardnom posudzovaní zostáva rozhodujúcim dátum 27. november predchádzajúceho roka. Ak však dôjde k prehodnocovaniu počas roka, úrady budú vychádzať zo stavu ku koncu mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza samotnému preverovaniu.
Pri kontrolách v druhom polroku sa zároveň mení aj obdobie, z ktorého sa budú posudzovať príjmy. Cieľom je presnejšie zachytiť aktuálnu ekonomickú situáciu domácností aj podnikateľov.
Prakticky to znamená, že ak sa príjmy domácnosti výrazne zvýšili, môže o energopomoc prísť. Naopak, ľuďom, ktorých finančná situácia sa zhoršila, má nový systém umožniť získať podporu adresnejšie než doteraz.