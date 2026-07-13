Pondelok13. júl 2026, meniny má Margita, zajtra Kamil, Lara

Čo je s energopomocou? Večné čakanie môže niektorých Slovákov trápiť, TOTO je dôvod otáľania štátu

Na energopomoc si budete musieť počkať trochu dlhšie. Zobraziť galériu (3)
Na energopomoc si budete musieť počkať trochu dlhšie. (Zdroj: gettyimages.com, tip čitateľa)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Kým predchádzajúce šeky s energopomocou dorazili do našich schránok pomerne rýchlo a včas, tohtoročná pomoc a kompenzácia s energiami si bude vyžadovať vašu trpezlivosť. Čakáte na tento šek už pridlho? Radšej si precvičte trpezlivosť, pretože štátu to ešte nejaký ten piatok potrvá. Dôvodom je leto, počas ktorého jednotlivé inštitúcie preverujú vaše príjmy a ďalšie podrobnosti. Hodnotia tak adresnejšie to, či nárok na pomoc mať budete, alebo nie.

Tisíce slovenských domácností aj tento rok čakajú na energopomoc od štátu. Od 1. júla však začali platiť nové pravidlá, ktoré menia nielen termíny vyplácania peňazí, ale aj podmienky ich priznania. Vláda zároveň sprísnila pravidlá pre vlastníkov viacerých bytov a zaviedla nový systém kontroly príjmov.

Zasiahlo nariadenie vlády

Nové pravidlá prinieslo podľa Pravdy nariadenie vlády č. 170/2026, ktoré upravuje spôsob poskytovania adresnej energopomoci. Pre väčšinu domácností sa najvýraznejšie zmeny dotknú harmonogramu vyplácania energopoukážok.

Štát totiž pomoc neposiela jednorazovo. Časť peňazí už domácnosti dostali v januári a ďalšiu v máji. Ďalší dôležitý termín príde v septembri.

Čo je s energopomocou?
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: gettyimages.com, tip čitateľa)

Podľa schváleného nariadenia bude v septembri vyplatená jedna tretina hodnoty energopoukážky. Výnimku tvoria domácnosti, ktorým bola priznaná pomoc najviac vo výške 20 eur. Tým štát vyplatí celú sumu naraz, aby ju nemusel rozdeľovať na niekoľko menších platieb.

Ak je priznaná energopomoc vyššia, posledná časť poukážky bude doručená do konca decembra podľa podmienok stanovených v nariadení.

Stopka pre majiteľov viacerých bytov

Významnú zmenu pocítia aj vlastníci väčšieho počtu nehnuteľností. Doteraz sa mohlo stať, že človek spĺňajúci zákonné podmienky získal energopomoc na viacero bytov. Nové pravidlá tomu robia koniec.

Po novom sa energopoukážka pri bytoch poskytne najviac na tri byty jedného vlastníka, ak spĺňa ostatné zákonné podmienky. Ak niekto vlastní štyri alebo viac bytov, štát pomoc neposkytne na všetky.

Zároveň nebude možné vybrať si, na ktoré nehnuteľnosti sa pomoc uplatní. Nariadenie stanovuje, že energopomoc bude priznaná na tie tri byty, ktoré majú podľa určeného výpočtu najnižší podiel na spotrebe energie.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Mení sa aj kontrola príjmov

Nové pravidlá sprísňujú aj spôsob preverovania nároku na energopomoc. Štát bude flexibilnejšie posudzovať príjmy domácností, aby lepšie zohľadnil zmeny finančnej situácie počas roka.

Pri štandardnom posudzovaní zostáva rozhodujúcim dátum 27. november predchádzajúceho roka. Ak však dôjde k prehodnocovaniu počas roka, úrady budú vychádzať zo stavu ku koncu mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza samotnému preverovaniu.

Pri kontrolách v druhom polroku sa zároveň mení aj obdobie, z ktorého sa budú posudzovať príjmy. Cieľom je presnejšie zachytiť aktuálnu ekonomickú situáciu domácností aj podnikateľov.

Prakticky to znamená, že ak sa príjmy domácnosti výrazne zvýšili, môže o energopomoc prísť. Naopak, ľuďom, ktorých finančná situácia sa zhoršila, má nový systém umožniť získať podporu adresnejšie než doteraz.

Viac o téme: PomocEnergieŠtátKompenzáciaPreverovaniePríjmyCenaEnergopomoc
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rastislav Krátky
PS a KDH sa zhodli: Zmeny v energopomoci sú nedostatočné, ide o plytvanie
Domáce
Na snímke v pozadí
Vláda na východe: Milióny pre regióny, nové projekty aj zásadné úlohy pre ministerstvá
Domáce
Rastislav Krátky
Najnovšia prognóza rastu ekonomiky potvrdzuje zlyhanie vlády, uvádza KDH
Domáce
Ekonomika slabne, OECD bije
Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!
openiazoch.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pravda o Slovákoch podľa Doroty Nvotovej: Takto nás vnímajú cudzinci! Bublina spľasla
Pravda o Slovákoch podľa Doroty Nvotovej: Takto nás vnímajú cudzinci! Bublina spľasla
Prominenti
22. ročník podujatia Te prindžaras amen/Spoznajme sa v Múzeu slovenskej dediny
22. ročník podujatia Te prindžaras amen/Spoznajme sa v Múzeu slovenskej dediny
Správy
Monte Argentario: Toskánske pobrežie, kam toto leto mieria celebrity
Monte Argentario: Toskánske pobrežie, kam toto leto mieria celebrity
Feminity TV

Domáce správy

Zásah hasičov v Žilinskom
Hasiči v Žilinskom kraji v akcii: Za týždeň zasahovali 75-krát, najmä pri nehodách
Domáce
Čo je s energopomocou?
Čo je s energopomocou? Večné čakanie môže niektorých Slovákov trápiť, TOTO je dôvod otáľania štátu
Domáce
Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
Tragédia v Malej Fatre: Česká turistka (†73) neprežila pád pod hrebeňom Sokolie, zasahovali horskí záchranári
Tragédia v Malej Fatre: Česká turistka (†73) neprežila pád pod hrebeňom Sokolie, zasahovali horskí záchranári
Žilina

Zahraničné

Ilustračné foto
Návrat svadobčanov skončil tragédiou: Havária si vyžiadala 13 obetí
Zahraničné
Pohľad na spálenú oblasť
Ohnivé peklo v Španielsku: Požiar v Andalúzii si vyžiadal už 13 obetí, desiatky ľudí je nezvestných
Zahraničné
Americký republikánsky senátor Lindsey
Šok v americkej politike: Známy senátor zomrel po náhlej zdravotnej komplikácii
Zahraničné
Jefferson Cova hľadá svoje
Katastrofa vo Venezuele: Zemetrasenie zabilo 4490 ľudí, pomoc prichádza z Ruska aj USA
Zahraničné

Prominenti

Kráľovská rodina na Wimbledone
Kráľovská rodina na Wimbledone: Princ George o chvíľu prerastie mamu!
Zahraniční prominenti
Marika Gombitová si užila
Gombitová na dobrodružnej ceste: Svet, aký poznala len z rozprávania! To bolo ródeo
Domáci prominenti
Tomáš Macháč
Prezradili sa? Drobnej ex a česká kráska... Slnili sa na rovnakej pláži!
Domáci prominenti
Manželka markizáckeho sexi porotcu:
Manželka markizáckeho sexi porotcu: Veď je to bývalá gogo tanečnica!
Osobnosti

Zaujímavosti

Tento pavúk vás môže
Tento pavúk vás môže dobehnúť! Vedci zmerali jeho neuveriteľnú rýchlosť
Zaujímavosti
Veľké mapovanie vesmíru: Revolučný
Veľké mapovanie vesmíru: Revolučný ďalekohľad začal ostrú prevádzku!
Zaujímavosti
Jete v lete studený
Jete v lete studený vodový melón? Toto to spôsobuje vo vašom organizme
vysetrenie.sk
Jess Mortonová
Odišla zo školstva a začala predávať oblečenie z druhej ruky: Dnes zarába až 17-tisíc eur mesačne
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk

Ekonomika

Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Žltý lístok vás už nebude stresovať: Pošta mení pravidlá, po novom nemusíte utekať na pobočku!
Žltý lístok vás už nebude stresovať: Pošta mení pravidlá, po novom nemusíte utekať na pobočku!
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Elon Musk má problém: Uniknutý plán Ruska a Číny ukazuje, ako chcú vymazať Starlink z oblohy!
Elon Musk má problém: Uniknutý plán Ruska a Číny ukazuje, ako chcú vymazať Starlink z oblohy!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Najväčšie prekvapenie sa lúči: Haalandovi šampionát zmenil život
MS VO FUTBALE 2026 Najväčšie prekvapenie sa lúči: Haalandovi šampionát zmenil život
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Pred semifinálovým zápasom to vrie: Expremiér Španielska so xenofóbnymi narážkami
MS VO FUTBALE 2026 Pred semifinálovým zápasom to vrie: Expremiér Španielska so xenofóbnymi narážkami
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Zdrvení Švajčiari po krutom konci cítia krivdu: Absolútne nepochopiteľné pravidlo!
MS VO FUTBALE 2026 Zdrvení Švajčiari po krutom konci cítia krivdu: Absolútne nepochopiteľné pravidlo!
MS vo futbale
Príliš silný hriešnik Sinner rozdrvil Zvereva: Svetové médiá hodnotia drsné wimbledonské finále
Príliš silný hriešnik Sinner rozdrvil Zvereva: Svetové médiá hodnotia drsné wimbledonské finále
Wimbledon

Auto-moto

FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
Klasické testy
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Prostredie práce
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Prostredie práce
Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Motivácia a produktivita
Týchto 5 znamení čaká v druhej polovici roka veľký úspech: Usmeje sa šťastie aj na vás?
Týchto 5 znamení čaká v druhej polovici roka veľký úspech: Usmeje sa šťastie aj na vás?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Rady a tipy
Kysnutie cesta v rozhorúčenom aute: Bláznivý trik, ktorý skutočne funguje
Kysnutie cesta v rozhorúčenom aute: Bláznivý trik, ktorý skutočne funguje
Rady a tipy

Technológie

Vedci si mysleli, že je to nemožné. Kvantový signál sa im podarilo „otočiť“ zo Zeme smerom k satelitu
Vedci si mysleli, že je to nemožné. Kvantový signál sa im podarilo „otočiť“ zo Zeme smerom k satelitu
Technológie
Tajná továreň v Nemecku vyrába tisíce AI dronov pre Ukrajinu. Stoja len zlomok ceny stíhačky
Tajná továreň v Nemecku vyrába tisíce AI dronov pre Ukrajinu. Stoja len zlomok ceny stíhačky
Správy
Kreatín ukázal nečakaný efekt v boji proti rakovine. V nádore môže pomáhať bunkám, ktoré „učia“ imunitu, kam zaútočiť
Kreatín ukázal nečakaný efekt v boji proti rakovine. V nádore môže pomáhať bunkám, ktoré „učia“ imunitu, kam zaútočiť
Veda a výskum
Ukrajina chce proti Rusku nasadiť humanoidných robotov. Na fronte majú zastúpiť vojakov
Ukrajina chce proti Rusku nasadiť humanoidných robotov. Na fronte majú zastúpiť vojakov
Armádne technológie

TN LIVE

Zomrel Sam Neill. Hviezda Jurského parku mala 78 rokov
Zomrel Sam Neill. Hviezda Jurského parku mala 78 rokov
Zahraničné
Najmenej 27 mŕtvych po požiari v thajskom bare. Ľudia uviazli v pasci
Najmenej 27 mŕtvych po požiari v thajskom bare. Ľudia uviazli v pasci
Zahraničné
Tragická nehoda na východe Slovenska. Vodič po prevoze do nemocnice zomrel
Tragická nehoda na východe Slovenska. Vodič po prevoze do nemocnice zomrel
Domáce
FOTO: BMW po náraze do dvoch áut skončilo na streche. Pri Košiciach úradoval zrejme mikrospánok
FOTO: BMW po náraze do dvoch áut skončilo na streche. Pri Košiciach úradoval zrejme mikrospánok
Domáce

Bývanie

Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie

Pre kutilov

6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
Recepty
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Záhrada
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Móda z festivalu Pohoda 2026: Manželia Gáboríkovci dokonale zladení ako vždy, bývalá Miss predviedla tip top outfit
Slovenské celebrity
Móda z festivalu Pohoda 2026: Manželia Gáboríkovci dokonale zladení ako vždy, bývalá Miss predviedla tip top outfit
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Čo je s energopomocou?
Domáce
Čo je s energopomocou? Večné čakanie môže niektorých Slovákov trápiť, TOTO je dôvod otáľania štátu
Stačí jediná chyba a
Domáce
Stačí jediná chyba a STK-čkou NEPREJDETE: Od októbra prichádza tvrdá zmena! TIETO autá systém okamžite odhalí
Forenzní policajti obhliadajú miesto
Zahraničné
Ohnivé peklo v Bangkoku: Požiar baru zabil 27 ľudí, stav 22 zranených je kritický
Na tejto fotografii, ktorú
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Krvavá noc vo vojne: Ukrajina udrela na ruský ropný sklad, obe strany informujú o mŕtvych

Ďalšie zo Zoznamu