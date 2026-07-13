Gombitová na dobrodružnej ceste: Svet, aký poznala len z rozprávania! To bolo ródeo

BRATISLAVA – Podarilo sa! Marika Gombitová zažila niečo, čo ešte nikdy. Dovolenka snov sa premenila na zážitky, na ktoré bude dlho spomínať.
Marika Gombitová je jednou z najvýznamnejších speváčok v histórii slovenskej populárnej hudby. Do profesionálneho hudobného sveta vstúpila v roku 1976 ako členka legendárnej skupiny Modus pod vedením Janka Lehotského. Popri skupine odštartovala úspešnú sólovú kariéru debutovým albumom Dievča do dažďa v roku 1979. V noci 30. novembra 1980 však utrpela pri vážnej dopravnej nehode zranenia, po ktorých ochrnula a zostala pripútaná na invalidnom vozíku. Napriek tomu sa dokázala vrátiť na koncertné pódiá, nahrať ďalšie úspešné štúdiové albumy a zostať autorkou.
Život jej napriek trápeniu priniesol aj krajšie okamihy. Na sociálnej sieti sa pochválila fotkami z dobrodružnej cesty, ktorú vymysleli jej blízki. „Veľmi chceli, aby som si oddýchla, zažila veľa pekných chvíľ a aby už cesta bola vlastne súčasťou dovolenky. A tak prišli s nápadom prenajať bezbariérové obytné auto,“ napísala a priznala, že to vôbec nebolo jednoduché. „V našich končinách takéto špeciálne obytné autá prakticky nie sú.“ Nakoniec sa im ho však podarilo nájsť vďaka českému spolku vozíknacestách.
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Ku karavanom ju podľa jej slov inšpiroval český producent Tomáš Ságl. „Keď pred časom prišiel do Bratislavy na svojom obytnom aute aj s manželkou Martinkou a psími miláčikmi, so záujmom som si ho obzerala. Vtedy by mi však ani vo sne nenapadlo, že o niečo neskôr budem takto cestovať aj ja.“ Samozrejme, s veľkými obavami. Vedela však, že jej priatelia všetko dôkladne premysleli, takže súhlasila s tým, že sa vyberú na cestu. „Samozrejme, aj s mojimi dvoma štvornohými spoločníkmi.“
„Z Bledu sme pokračovali do môjho milovaného Talianska, do regiónu Marche. Bývali sme v malej vilke medzi vinicami, len pár minút od Jadranského mora. Pre mojich psíkov bola záhrada rajom,“ píše Marika a priznáva, že najradšej mala večery. „Vybrali sme sa k moru, prešli sa po promenáde, dali si niečo dobré na večeru, zmrzlinu alebo espresso.“ Koniec-koncov to vidieť aj z fotiek, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach. Úsmev na tvári a radosť z dní, ktoré prežila ináč ako dosiaľ. Bodaj by takých dní volo čo najviac...