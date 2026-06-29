Za svadbu minuli menej ako 5-tisíc eur: Nevesta mala šaty za 5 eur, nápoje stáli len 30 eur

LONDÝN – Kým priemerná svadba dnes stojí desaťtisíce eur, jeden mladý pár dokázal zorganizovať svoj veľký deň za zlomok tejto sumy. Nevesta si kúpila svadobné šaty v charite za päť eur, konfety z druhej ruky a namiesto veľkej hostiny si novomanželia po obrade dopriali obyčajnú kávu. Napriek tomu tvrdia, že na svojom dni by nič nemenili.
Dvadsaťosemročná Amy Wardová a jej manžel Gregory sa rozhodli, že ich svadba nebude o okázalosti, ale o zážitku. Keď začali plánovať obrad, stanovili si maximálny rozpočet 5 000 libier. Nakoniec sa im podarilo zmestiť pod túto hranicu a za celý deň zaplatili 4 709 libier, teda približne 5 500 eur, píše The Sun.
Pár sa zosobášil 24. mája na komornej svadbe v anglickom Sheffielde. Na obrade bolo len osem hostí vrátane ich dvojročného syna. Amy priznala, že od začiatku nechceli veľkú svadbu ani tlak spojený s organizovaním rozsiahlej oslavy.
Najväčšiu pozornosť vzbudili nevestine šaty. Tie objavila v charitatívnom obchode za symbolických päť libier (5,80 eur). Podľa jej slov išlo o model zo svadobnej kolekcie, ktorého pôvodná cena sa pohybovala okolo 150 libier (173,88 eur). „Bola to čistá náhoda. V tom obchode sa podobné šaty bežne neobjavujú,“ uviedla.
Šetrenie sa netýkalo len šiat. Synov outfit kúpili cez platformu Vinted, rovnako ako konfety. Dvadsať balíčkov konfiet ich vyšlo na niečo vyše osem libier. Namiesto drahej floristickej výzdoby si vystačili s jednou svadobnou kyticou od miestneho kvetinárstva za približne 45 libier (52,16 eur).
Aj samotný priebeh oslavy bol netradičný. Po polhodinovom obrade nasledovalo krátke posedenie s koláčmi a nápojmi. Namiesto svadobnej hostiny pre desiatky hostí sa novomanželia vybrali so synom na kávu. Práve tento moment označila Amy za jeden z najkrajších počas celého dňa.
Výrazne ušetrili aj na fotografovi. Namiesto celodenného fotenia si objednali profesionála len na tri hodiny. Svadobná torta bola darom od člena rodiny a časť nákladov na večerné posedenie pokryli príbuzní. Celkové výdavky na nápoje sa vyšplhali len na približne 25 libier, teda necelých 30 eur.
Amy dnes radí budúcim nevestám a ženíchom, aby si pred plánovaním spísali priority a nenechali sa ovplyvniť očakávaniami okolia. Podľa nej sa dá ušetriť takmer na každej položke – od šiat cez výzdobu až po doplnky. „Je to vaša svadba. Mala by byť o tom, na čom záleží vám, nie ostatným,“ odkázala.
Ich príbeh ukazuje, že výnimočný svadobný deň nemusí stáť desiatky tisíc eur. Niekedy stačí niekoľko blízkych ľudí, trochu kreativity a jasná predstava o tom, čo je naozaj dôležité.