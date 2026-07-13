Prezradili sa? Drobnej ex a česká kráska... Slnili sa na rovnakej pláži!

CHORVÁTSKO - Prezradili sa? Stačila jedna ružová osuška, podobná pláž a rovnaká zátoka. Tomáš Macháč si možno dopriava oddych v Chorvátsku s českou kráskou!
Len čo sa objavili informácie o rozchode českého tenistu Tomáša Macháča s Emmou Drobnou, začalo sa hovoriť o jeho údajnej novej známosti. Modelku Natálie Jiráskovú s ním okamžite začali spájať fanúšikovia na základe indícií zo sociálnych sietí. Macháč momentálne trávi čas mimo tenisových kurtov. Pre zranenie nohy musel vynechať Wimbledon, a tak si dopriava oddych pri mori v Chorvátsku.
Zo svojej dovolenky zverejnil niekoľko záberov z kamienkovej pláže aj fotografie z člna, na ktorých leží na ružovo-fialovej osuške. Pozornosť fanúšikov však neupútali len krásne scenérie. Krátko nato totiž podobné fotografie pridala aj Natálie Jirásková. Dcéra moderátorky Ivy Kubelkovej sa na Instagrame pochválila zábermi z dovolenky, na ktorých oddychuje na nápadne podobnej kamienkovej pláži. Nechýba ani ružová osuška, ktorá sa až podozrivo podobá tej z Macháčových fotografií.
Rovnaká zátoka s horami v pozadí len priliala olej do ohňa a podporila dohady, že dvojica trávi voľné dni spolu. Ani jeden z nich sa k špekuláciám verejne nevyjadril. O ich údajnom vzťahu sa však už niekoľko týždňov hovorí v zákulisí a fanúšikovia teraz získali ďalší dôvod domnievať sa, že na týchto informáciách môže byť kus pravdy. Či ide len o zhodu okolností alebo o zámerné vyslanie odkazu fanúšikom, zatiaľ zostáva otázne.
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