Smrteľná nehoda na východe: Auto zišlo z cesty, 56-ročný vodič boj o život prehral

POZDIŠOVCE - Po dopravnej nehode osobného auta, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní medzi obcami Trhovište a Pozdišovce v Michalovskom okrese, zomrel 56-ročný vodič. Vozidlo narazilo do betónového múru, zranenia utrpeli aj dve spolujazdkyne. Informovala o tom košická krajská polícia.
Auto zišlo z cesty a narazilo do betónovej prekážky
K nehode došlo pred 16.00 h. Vozidlo značky Hyundai smerovalo po štátnej ceste I/19 na obec Pozdišovce. Vodič počas jazdy plynule, bez brzdnej stopy, prešiel zo svojho jazdného pruhu do protismerného a z neho zišiel do priekopy, kde čelne narazil do betónového múru, ktorý tvoril vjazd na pole pre ťažkú poľnohospodársku techniku.
„Podľa prvotných informácií z miesta od posádky Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) vodič počas jazdy utrpel náhlu zdravotnú indispozíciu a ostal v bezvedomí. Okamžite bol prevezený do michalovskej nemocnice, tam však aj napriek snahe zdravotníkov svoj boj o život prehral,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Zranení spolujazdci
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, po náraze vo vozidle ostala zakliesnená osoba. Okrem vodiča sa v aute nachádzali ešte ďalšie tri osoby. Zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní utrpeli 56-ročná a 24-ročná spolujazdkyňa. Tretia spolujazdkyňa vo veku 24 rokov sa nezranila.
„Prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok, bude u vodiča zisťovaná pri nariadenej pitve, ktorá zároveň odhalí presnú príčinu smrti,“ uviedla Ivanová. Všetky ďalšie okolnosti ostávajú predmetom vyšetrovania. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Michalovciach začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Počas dokumentovania dopravnej nehody policajti priebežne púšťali jeden jazdný pruh, aby bolo možné zabezpečiť plynulosť cestnej premávky.