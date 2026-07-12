Veľké mapovanie vesmíru: Revolučný ďalekohľad začal ostrú prevádzku!

PRAHA - Obrovské množstvo astronomických dát a záznamy o tom, čo a ako sa na oblohe mení, získajú vedci vďaka veľkému prehliadkovému ďalekohľadu na mapovanie vesmíru. Ten začal fungovať v čilskom Observatóriu Very C. Rubin.
Za tri noci dokáže ďalekohľad nasnímať celú južnú oblohu. Tento proces bude opakovať počas nasledujúcich desiatich rokov.
Na výskume sa podieľajú aj vedci z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR, ktorý dnes o projekte informoval. Jeho riaditeľ a astrofyzik Michael Prouza je zástupcom Česka v rade observatória.
Českí vedci budú hľadať kozmické katastrofy
Úlohou českého tímu bude v nazbieraných dátach hľadať kozmické katastrofy, napríklad výbuchy vzdialených supernov. Podľa Prouzu ďalekohľad umožní objaviť desaťtisíce, možno aj státisíce planétok v Slnečnej sústave.
„Budeme pozorovať miliardy galaxií, ich tvary, deformácie a gravitačné šošovkovanie. Tých objektov sa nasníma obrovské množstvo a pri ich analýze budeme využívať veľkú silu štatistiky,“ uviedol astrofyzik.
Ďalekohľad je vybavený najväčšou digitálnou kamerou. Ostatné prehliadkové teleskopy prekonáva predovšetkým veľkosťou hlavného zrkadla, ktoré dokáže zhromaždiť omnoho viac svetla a zachytiť aj výrazne slabšie žiariace objekty. Kamera je napojená na výkonný systém na spracovanie dát.
Prvé snímky verejnosť videla už vlani
Prvé dáta začal ďalekohľad zbierať vlani na jar. Snímky sprístupnili verejnosti počas podujatia Prvé svetlo, ktoré sa konalo v júni 2025 na mnohých miestach sveta vrátane Prahy.
Nasledovalo obdobie skúšobnej prevádzky, počas ktorého ďalekohľad časť noci snímal oblohu, zatiaľ čo technici a softvéroví odborníci pracovali na zlepšení jeho snímacích systémov. Uvedenie ďalekohľadu do ostrej prevádzky trvalo rok namiesto pôvodne predpokladaných šiestich mesiacov.
„Riešili sme niekoľko technických problémov, najzásadnejší bol s chladením zrkadla. Zrkadlo bolo vyrobené v Arizone a až po prevezení na miesto a inštalácii v Čile sme mohli začať testovať jeho reakcie na klimatické podmienky a zmeny teploty priamo na mieste na hore Cerro Pachón vo výške 2682 metrov,“ uviedol softvérový inžinier a člen tímu, ktorý programuje časti riadiaceho systému ďalekohľadu, Petr Kubánek.
Testovali aj reakciu na zemetrasenia
Uvedenie do prevádzky zdržalo aj niekoľko zemetrasení. Systém ďalekohľadu je pripravený tak, aby si s nimi poradil, keďže v tejto oblasti sú slabšie až stredne silné otrasy časté.
Bolo však potrebné otestovať aj fungovanie ďalekohľadu pri silnejšom zemetrasení. Po ňom inžinieri upravili parametre správania systému a v súčasnosti čakajú na ďalšiu možnosť testovania pri výraznejších otrasoch.
Observatórium Very C. Rubin vzniklo pred 25 rokmi. Vybudované je na hore Cerro Pachón v severnom Čile, kde sú ideálne podmienky na pozorovanie vesmíru vďaka suchému vzduchu, minimálnej oblačnosti a tmavej oblohe.