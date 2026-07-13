Rusko spochybňuje nového predstaviteľa v Bosne: Moskva odmieta uznať amerického diplomata

ZÁHREB - Rusko odmieta uznať amerického diplomata Louisa Crishocka ako úradujúceho vysokého predstaviteľa medzinárodnej správy v Bosne a Hercegovine. Tvrdí, že jeho vymenovanie neprebehlo v súlade s postupmi stanovenými Daytonskou mierovou dohodou, informovala v pondelok agentúra HINA.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v nedeľu v rozhovore pre bosniansku agentúru FENA upozornila, že Daytonská dohoda funkciu úradujúceho vysokého predstaviteľa „vôbec nepozná“. Podľa nej pokusy západných členov riadiaceho výboru Rady pre implementáciu mieru (PIC) prezentovať Crishocka ako „dočasného vysokého predstaviteľa“, kým nebude zvolený stály nástupca po nemeckom diplomatovi Christianovi Schmidtovi, nemajú žiadny právny základ. Zacharovová zopakovala postoj Moskvy, že právomoci spojené s funkciou vysokého predstaviteľa môže vykonávať iba osoba, ktorej vymenovanie schválila Bezpečnostná rada OSN. Crishock preto podľa nej nemá podľa Daytonskej dohody žiadne oprávnenia.
Spor o právomoci
Riadiaca rada PIC vymenovala Crishocka za úradujúceho vysokého predstaviteľa začiatkom júla - po odchode Christiana Schmidta z postu vysokého predstaviteľa. Rusko pozastavilo svoju účasť v PIC už v roku 2021, keď odmietlo uznať Schmidtovo vymenovanie ako legitímne, pretože ho neschválila Bezpečnostná rada OSN. Crishock minulý týždeň vyhlásil, že disponuje takzvanými bonnskými právomocami, ktoré vysokému predstaviteľovi umožňujú prijímať záväzné rozhodnutia a odvolávať demokraticky zvolených predstaviteľov.
Zacharovová toto tvrdenie odmietla s tým, že už samotné bonnské právomoci sú podľa Ruska v rozpore s Daytonskou dohodou, pretože jej príloha č. 10 vysokému predstaviteľovi nepriznáva mimoriadne výkonné právomoci. Moskva zároveň zopakovala svoje stanovisko, že Úrad vysokého predstaviteľa (OHR) by mal byť čo najskôr zrušený. Podľa Ruska by úlohou vysokého predstaviteľa malo byť sprostredkovanie dialógu medzi domácimi aktérmi, a nie prijímanie rozhodnutí namiesto inštitúcií Bosny a Hercegoviny.
Nový kandidát
Spojené štáty a európske krajiny sa zatiaľ nedohodli na trvalom nástupcovi Christiana Schmidta. O tejto otázke by sa malo opäť rokovať na utorkovom zasadnutí PIC. Viaceré médiá informovali, že medzi spojencami v tejto veci pretrvávajú nezhody. Niektoré členské štáty Európskej únie nesúhlasia s kandidátom podporovaným Spojenými štátmi - talianskym diplomatom Antoniom Zanardim Landim. Francúzsko navrhlo ako svojho kandidáta Reného Troccaza, ktorého podporuje Spojené kráľovstvo a Nemecko. Medzi možnými kandidátmi sa spomína aj dánsky diplomat Peter Sörensen, osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a bývalý vedúci Delegácie Európskej únie v Bosne a Hercegovine.
Úrad vysokého predstaviteľa (OHR) pre Bosnu a Hercegovinu bol zriadený po skončení občianskej vojny v roku 1995. Jeho úlohou je dohliadať na implementáciu Daytonskej mierovej dohody, ktorou sa skončil medzietnický konflikt v regióne. Vysoký predstaviteľ, ktorého vymenúva riadiaci výbor PIC disponuje rozsiahlymi právomocami vrátane možnosti presadzovať zákony alebo odvolávať volených predstaviteľov. Nemecký diplomat Christian Schmidt tieto právomoci využíval, predovšetkým pri svojich sporoch s bosnianskosrbským lídrom a spojencom Moskvy Miloradom Dodikom.