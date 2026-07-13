Návrat svadobčanov skončil tragédiou: Havária si vyžiadala 13 obetí

JAKARTA - Na indonézskom hlavnom ostrove Jáva zahynulo 13 ľudí po tom, čo sa pickup prepravujúci svadobných hostí zrazil na diaľnici s dvoma nákladnými vozidlami. Zranenia utrpelo ďalších päť osôb, oznámila v pondelok polícia. Informuje o tom agentúra AP.
K nehode došlo v nedeľu popoludní neďaleko dediny Kiajaran Kulon v provincii Západná Jáva. Skupina ľudí sa práve vracala domov zo svadby v susednej dedine Parean. Polícia uviedla, že obete cestovali v pickupe s otvorenou korbou, keď vozidlo spomalilo a zastavilo v blízkosti medzipriestoru na diaľnici, aby vykonalo otočenie do protismeru. V tom momente doň zozadu narazilo nákladné vozidlo, ktoré išlo tým istým smerom.
Náraz odhodil pickup do protismeru, kde do neho vrazilo ďalšie nákladné vozidlo. Silná zrážka vymrštila z pickupu na diaľnicu viac než desať ľudí. Úrady momentálne príčinu nehody vyšetrujú. Ľahké až ťažké zranenia pri nej utrpelo päť ľudí, ktorých sú podľa polície naďalej hospitalizovaní. Smrteľné dopravné udalosti sú v Indonézii podľa AP časté. Prispievajú k ním preťažené vozidlá, neprimerané bezpečnostné opatrenia na cestách a tiež nedodržiavanie dopravných predpisov.