Skrúcaný chce dcére splniť sen: Dovolenkový plán, na aký nemá odvahu každý! A toto úplne vylúčil

RAJECKÉ TEPLICE - Štefan Skrúcaný sa stal štvrtýkrát otcom vo vyššom veku, dcéru Ellu by však nevymenil za nič! Od septembra z nej bude školáčka, takže toto sú posledné predškolské prázdniny.
Štefan Skrúcaný ani tento rok nechýbal na otvorení letnej sezóny v Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach, ktoré tradične moderoval. Skvelá atmosféra, lákavá voda v bazénoch a letné lúče boli jasnou voľbou na otázku, ako bude jeho rodina tráviť leto. „Tým, že Erika je v hrozných fofroch a ja to niež nemám oveľa ľahšie, tak to vyzerá na last minute... ale určite by sme chceli ísť do Talianska,“ hovorí Skrúcaný a pridáva ďalšiu destináciu - Slovensko. Dcére by chceli ukázať viaceré hrady a zámky. „A keď bude dobre, splníme Elle ešte jeden sen, že budeme aspoň jednu noc niekde stanovať,“ tvrdí. „Rozmýšľame aj nad Španielskom, lebo tam máme rodinu, Erikina sesternica sa tam vydala...“ prezradil herec a moderátor. A odtiaľ je už takpovediac len na skok Disneyland v Paríži, ale Štefan má na prázdninovú návštevu zábavného parku vlastný názor.
Ella ide od septembra do školy, takže s dovolenkami to už nebude také spontánne ako doteraz. A či sa Ella na zmenu teší, je trochu otázne, keďže nevie, čo ju tam čaká. „Som plný očakávaní, ako sa bude Elle dariť... je to škola celá v angličtine,“ hovorí Štefan. Prvé dni jej iste uľahčí skutočnosť, že do rovnakej školy idú aj 2-3 kamarátky zo škôlky. Plnenie školských povinností však určite bude náročnejšie aj pre Eriku, ktorá k materským povinnostiam pristupuje veľmi zodpovedne a Elle sa s bezhraničnou láskou plne venuje. Zaujímalo nás aj to ako sa rodinke býva v novom dome. Štefan si zmenu adresy a dom podľa vlastných predstáv nevie vynachváliť. Čo najviac, sa už dozviete z videa.
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