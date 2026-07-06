Nová hrozba v Európe: Objavili prudko jedovatého pavúka, jeho uhryznutie spôsobuje odumieranie mäsa!

PORTO - Európski biológovia bijú na poplach. V severoportugalskom meste Porto bol po prvýkrát na Pyrenejskom poloostrove potvrdený výskyt nového, prudko jedovatého druhu pavúka. Ide o kútnika čílskeho (vedeckým názvom Loxosceles laeta), ktorý patrí medzi takzvaných pavúkov samotárov.
O potenciálne nebezpečnom objave informoval portál Euronews. Na nového obyvateľa narazili biológovia úplne náhodou. Prvého živého samca spozoroval výskumník Francisco Gil na stene v centre Porta ešte v septembri 2025. Druhý exemplár – rovnako samca – našli v januári 2026, keď sa mŕtvy chytil do lepkavej pasce určenej pre iný hmyz.
Tento druh pavúka je pôvodom zo západnej časti Južnej Ameriky a bežne žije v Peru, Čile či Brazílii. Vďaka masívnemu medzinárodnému obchodu sa však dokáže nenápadne šíriť v prepravných kontajneroch po celom svete. V Európe bol v minulosti zaznamenaný napríklad v útrobách univerzity vo fínskych Helsinkách či v nemeckom Tübingene, kde prežíval v teplých suterénoch.
Jed, ktorý rozožiera ľudské tkanivo
Uhryznutie týmto pavúkom vyvoláva syndróm zvaný loxoscelizmus. Hoci sú tieto pavúky plaché a na človeka neútočia, pokiaľ ich nepritlačíte (napríklad v oblečení alebo v topánke), ich jed je mimoriadne silný.
„Je to plachý druh, ktorý nemá tendenciu hrýzť. Ak však k uhryznutiu dôjde, jeho jed dokáže vážne poškodiť pokožku a veľmi často spôsobuje nekrotické lézie – teda odumieranie živého tkaniva,“ upozorňujú biológovia vo svojej štúdii. V najťažších prípadoch môže toxín zlyhaním orgánov spôsobiť aj smrť.
Podobný druh, kútnik stredomorský (Loxosceles rufescens), pritom v Európe žije už vyše 200 rokov. Euronews pripomína nedávny prípad 48-ročnej ženy z Portugalska, ktorú tento príbuzný druh uhryzol do krku v mestskom parku. Žena spočiatku necítila bolesť, no do 24 hodín dostala horúčky, upadla do malátnosti a miesto uhryznutia jej kompletne sčernelo a nekrotizovalo. Z nemocnice ju prepustili až po 16 dňoch intenzívnej liečby.
Podľa vedcov je nový čílsky druh takmer na nerozoznanie od toho stredomorského. Oba sú rovnomerne hnedé, nestávajú si siete na rastlinách, ale schovávajú sa v tmavých rohoch, štrbinách stien a aktívne sú najmä v noci. Rozoznať ich dokážu len experti pod mikroskopom podľa špecifických pohlavných orgánov (makadiel) samcov. Biológovia preto nevylučujú, že pavúk je v Portugalsku a Španielsku rozšírený už oveľa viac, len si ho doteraz ľudia mýlili.