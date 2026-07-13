Sklo v pekárenskom výrobku, červ v obale a nepovolená látka! Otrasné ZISTENIA inšpekcie počas kontrol obchodov

BRATISLAVA - Sklo v pekárenskom výrobku, červ v obale a znečistené povrchy. Potravinoví inšpektori zistili počas júnových úradných kontrol stovky nedostatkov, za ktoré naparili prevádzkam pokuty. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR o tom informovala na svojom webe.
V júni 2026 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) až 3 155 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 151 právnych subjektov a 1 747 prevádzok. "Nedostatky boli zistené pri 145 kontrolách," informovala ŠVPS SR a dodáva, že z uvedeného počtu bolo zistených 550 nedostatkov.
Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a v hygiene predaja.
Za mesiac jún boli zaslané dve hlásenia o nebezpečných výrobkoch do RASFF, u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie. Prvým z nich bol pekárenský výrobok z Maďarska, u ktorého bola zistená prítomnosť cudzieho predmetu - skla. Druhým nahláseným výrobkom bolo kuracie mäso bez drobov z Českej republiky, kde našli benzalkóniumchlorid. Ide o nepovolenú prídavnú látku v potravinách, ktorá sa používa ako dezinfekčný prostriedok pre stroje a povrchy.
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 78 blokových pokút v celkovej výške 4 010 eur. "Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 69 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 92 300 eur," informuje ŠVPS SR s tým, že najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 10 000 eur.
Kontrola čerstvého ovocia a zeleniny
Ako ďalej uvádza ŠVPS SR, v danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 170 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 27 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 147 kontrol, u prvovýrobcov 13 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 10 kontrol.
"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 854 plodín, z čoho 46 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 5,4 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 772 plodín, z čoho 45 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 30 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 10 HNM, z čoho 1 plodina nevyhovela požiadavkám noriem," približujú potravinári.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 57 469,09 kilogramov (kg) tovaru, z čoho 473,31 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 423,31 kg, vo veľkoobchodných skladoch v množstve 50,0 kg. Pri dovoze a vývoze nebola vykonaná kontrola. "Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 13 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Boli uložené pokuty vo výške 23 000 eur," uvádza ŠVPS SR.