Žilinka robí poriadky v kauze vraždy učiteľky Zuzany: KONIEC vedenia okresnej prokuratúry!

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcií okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi ako aj jeho námesníčku. Ide o reakciu na vraždu učiteľky Zuzany, ktorú zavraždil jej tyranský manžel.
"V súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii v Gelnici, pri ktorej došlo k zavraždeniu učiteľky Z.V., som rozhodol o uvoľnení z funkcie vedúcic prokurátorov OP Spišská Nová Ves - okresného prokurátora a námestníčky okresného prokurátora k 15.07.2026," informoval Žilinka na sociálnej sieti.
Žilinka už minulý týždeň informoval, že Generálna prokuratúra SR zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne.