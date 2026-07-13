Tento pavúk vás môže dobehnúť! Vedci zmerali jeho neuveriteľnú rýchlosť

SYDNEY - Mnohí si pavúky spájajú s pomalým a nenápadným pohybom. Nová rozsiahla štúdia však ukázala, že niektoré druhy dokážu vyvinúť prekvapivú rýchlosť. Austrálsky pavúk z rodu Heteropoda dokonca beží tak rýchlo, že by bez problémov predbehol človeka pri bežnom pokluse.
Medzinárodný tím vedcov porovnal pohybové schopnosti 258 druhov pavúkov, aby zistil, ktoré z nich patria medzi najrýchlejšie. Výsledky ukázali, že rekordérom sa stal austrálsky pavúk lovec z rodu Heteropoda, ktorý žije v austrálskom štáte Queensland. Informoval o tom portál ScienceAlert.
Počas laboratórnych testov dosiahol rýchlosť približne 3,6 metra za sekundu, čo zodpovedá rýchlosti viac ako 12 kilometrov za hodinu. To je viac, než akou sa pohybuje človek pri bežnom rekreačnom behu.
Vedci skúmali stovky druhov pavúkov
Výskumníci merali rýchlosť pohybu pavúkov v kontrolovaných podmienkach pomocou kamier a špeciálne pripravenej dráhy s vyznačenou sieťou. Vďaka tomu mohli objektívne porovnať jednotlivé druhy bez ohľadu na ich veľkosť či spôsob života.
Štúdia, ktorá bola zverejnená na vedeckom preprintovom serveri bioRxiv, sa nezamerala len na samotnú rýchlosť. Vedci skúmali aj to, aké telesné znaky umožňujú pavúkom dosahovať takéto výkony.
Rozhodujú dlhé nohy, nie veľkosť tela
Autori výskumu zistili, že rýchlejšie druhy majú spravidla dlhšie nohy v pomere k veľkosti tela. Naopak, samotná štíhlosť nôh ani schopnosť pohybovať sa po strope alebo po zvislých plochách nemali na maximálnu rýchlosť výrazný vplyv.
Zaujímavé výsledky prinieslo aj porovnanie veľkých a malých druhov. Napríklad drobný oranžový pavúk Oonops pulcher, ktorý je približne 30-tisíckrát ľahší než austrálsky rekordér, bol iba asi 18-krát pomalší. Podľa vedcov to naznačuje, že samotná veľkosť tela neurčuje pohybové schopnosti.
Najrýchlejšie sú aktívne loviace druhy
Výskum zároveň ukázal, že pavúky žijúce na zemi dosahujú vzhľadom na svoju veľkosť vyššie rýchlosti než druhy žijúce prevažne na rastlinách či v sieťach. Súvisí to s tým, že pri love koristi sa spoliehajú na rýchly výpad namiesto čakania v pavučine.
Vedci tiež zistili, že evolučne mladšie druhy vykazujú väčšiu rozmanitosť v schopnosti prudko zrýchľovať.
Autori štúdie zdôrazňujú, že ich práca predstavuje doteraz najrozsiahlejšie porovnanie pohybových schopností pavúkov. Výsledky by mohli pomôcť lepšie pochopiť vývoj živočíchov aj biomechaniku pohybu v prírode.