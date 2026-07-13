Stačí jediná chyba a STK-čkou NEPREJDETE: Od októbra prichádza tvrdá zmena! TIETO autá systém okamžite odhalí

BRATISLAVA – Tisíce slovenských vodičov čaká od jesene zásadná zmena. Ak si pred návštevou stanice technickej alebo emisnej kontroly neskontrolujú platnosť povinného zmluvného poistenia (PZP), môžu odísť naprázdno. Nový systém totiž automaticky odhalí každé nepoistené vozidlo, a to bez ohľadu na jeho technický stav. Môžete mať auto ako zo škatuľky a napriek tomu neprejdete.
Ako upozornil denník Pravda, ministerstvo dopravy pripravilo nové pravidlá, podľa ktorých sa od 1. októbra 2026 prepoja systémy staníc technickej a emisnej kontroly s centrálnym registrom poistenia. Ak databáza ukáže, že vozidlo nemá platné PZP, kontrola skončí neúspešne.
Doteraz sa pri kontrole často predkladala takzvaná biela karta, prípadne sa na chýbajúce poistenie prišlo až pri cestnej kontrole. Po novom bude rozhodovať automatické overenie údajov v registri. Technik po zadaní údajov o vozidle okamžite zistí, či je poistka platná. Ak systém eviduje neexistujúcu zmluvu alebo dlh na poistnom, vozidlo bude vyhodnotené ako nespôsobilé na prevádzku. A pritom môže byť uplne technicky dokonalé.
Ministerstvo dopravy tvrdí, že cieľom opatrenia je odstrániť z ciest vozidlá bez zákonného poistenia. Práve tie totiž v prípade dopravných nehôd spôsobujú komplikácie poškodeným aj Slovenskej kancelárii poisťovateľov, ktorá následne rieši náhradu škôd.
Zabudli ste zaplatiť? Druhú šancu ešte dostanete
Legislatíva však myslí aj na vodičov, ktorí na zaplatenie poistky jednoducho zabudli alebo sa nová zmluva ešte nestihla zapísať do registra. Ak je jediným problémom chýbajúce PZP a vozidlo po technickej stránke spĺňa všetky podmienky, nebude potrebné absolvovať celú kontrolu odznova.
Po uzatvorení poistenia bude možné do 60 dní absolvovať opakovanú kontrolu iba v čiastočnom rozsahu. Technik už nebude znovu preverovať technický stav vozidla, ale overí len odstránenie dôvodu, pre ktorý bolo auto pôvodne označené za nespôsobilé.
Nový údaj medzi protokolmi technickej a emisnej kontroly
Novinkou bude aj rozšírenie protokolov z technickej a emisnej kontroly. Po novom budú obsahovať údaj o tom, či má vozidlo uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Informácia sa tak stane trvalou súčasťou záznamu o vykonanej kontrole.
Obe vyhlášky ministerstva dopravy podpísal minister dopravy ešte 19. júna. Účinnosť nadobudnú 1. októbra 2026, keď sa nové pravidlá začnú uplatňovať na všetkých staniciach technickej aj emisnej kontroly na Slovensku.