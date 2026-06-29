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Z kabáta za 12 eur spravila viac než stovku: Mladá žena zarába predajom oblečenia tisíce mesačne

Hannah Divine Zobraziť galériu (2)
Hannah Divine (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN – Začínala s niekoľkými kúskami oblečenia a odvahou skúsiť niečo nové. Dnes zarába stovky až tisíce eur mesačne predajom vintage módy na internete. Mladá Britka prezradila, ako sa jej podarilo premeniť obyčajný koníček na výnosný biznis a ktoré kúsky majú najväčšiu hodnotu.

Kým mnohí používajú aplikácie na predaj oblečenia len na vypratanie skrine, Hannah Divineová z britského Berkshire si z nich vytvorila zdroj príjmu. Dvadsaťšesťročná žena dnes predáva vintage oblečenie na platforme Vinted a tvrdí, že na niektorých kúskoch dokáže zarobiť až desaťnásobok pôvodnej ceny.

Jedným z jej najúspešnejších obchodov bola rifľová bunda značky Ralph Lauren. Kúpila ju za približne 10 (11,56 eur) a neskôr predala za 115 libier (132,99eur). Podobný úspech

zaznamenala aj pri vintage bunde Timberland, ktorú získala za 14 libier (16,19 eur) a predala za 120 libier (138,77 eur).

Tradičná práca jej nevyhovovala

Hannah priznala, že klasické zamestnanie jej spôsobovalo problémy. Tvrdí, že pre autizmus a ADHD jej nevyhovovalo pracovné prostredie v maloobchode ani pevne stanovený pracovný režim. Hľadala preto flexibilnejší spôsob obživy.

Rozhodla sa investovať približne 800 libier (925,13 eur) do nákupu vintage oblečenia a začala ho predávať online. Spočiatku išlo len o experiment, no už po niekoľkých mesiacoch si uvedomila, že dokáže pravidelne zarábať.

Tajomstvo úspechu? Značky a prieskum

Podľa Hannah nestačí kúpiť staré oblečenie a čakať na kupca. Pred každým nákupom si dôkladne preveruje ceny na platformách ako Vinted, eBay či Depop. Sleduje, ktoré značky sú žiadané a aké modely sa predávajú najrýchlejšie.

Najväčší záujem je podľa nej o známe vintage značky, kvalitné bundy, kabáty a oblečenie, ktoré už nie je bežne dostupné v obchodoch. Práve jedinečnosť často výrazne zvyšuje cenu produktu.

Vinted zažíva obrovský boom

Predaj použitého oblečenia je v posledných rokoch čoraz populárnejší. Platforma Vinted zaznamenala prudký rast používateľov a stala sa jedným z najväčších trhov s použitou módou v Európe. Podľa odborníkov za tým stojí kombinácia rastúcich cien, ekologického zmýšľania a záujmu o vintage kúsky.

Odborníci však upozorňujú, že nie každý predajca dosahuje podobné výsledky. Konkurencia na platformách rastie a úspech si vyžaduje dobrý odhad trhu, kvalitné fotografie a správne nastavené ceny.

Pozor na falošné „vintage“ kúsky

S rastúcou popularitou predaja sa objavujú aj problémy. Používatelia sociálnych sietí a diskusných fór upozorňujú na predajcov, ktorí vydávajú lacné kúsky z internetových obchodov za vzácne vintage oblečenie a predávajú ich za niekoľkonásobne vyššie ceny. Kupujúci preto odporúčajú kontrolovať štítky, značky a v prípade pochybností využiť aj vyhľadávanie obrázkov.

Hannah napriek tomu verí, že trh s použitou módou má budúcnosť. Dnes si vďaka predaju z domu zarába podobne ako v predchádzajúcom zamestnaní a jej cieľom je venovať sa tomuto biznisu naplno. „Ak o tom premýšľate, skúste to. Nikdy neviete, kam vás to môže posunúť,“ odkázala ľuďom, ktorí chcú začať.

Viac o téme: OblečenieZárobokKabátyHannah Divineová
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