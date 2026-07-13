Kráľovská rodina na Wimbledone: Princ George o chvíľu prerastie mamu!

WIMBLEDON - Finále mužskej dvojhry vo Wimbledone prilákalo nielen tenisových fanúšikov, ale aj britskú kráľovskú rodinu. Princ William a princezná Kate si prestížny zápas vychutnali spolu s deťmi.
Finále mužskej dvojhry na prestížnom tenisovom turnaji vo Wimbledone si ani tento rok nenechala ujsť kráľovská rodina. Princ William a princezná Kate dorazili do kráľovskej lóže v sprievode svojich dvoch starších detí – princa Georgea a princeznej Charlotte. Najväčšiu pozornosť pútal práve 12-ročný George. Mladý princ je už takmer rovnako vysoký ako jeho mama Kate a za chvílu ju už prerastie.
Počas príchodu na štadión kráčal po jej boku, zatiaľ čo jeho mladšia sestra Charlotte sa veselo rozprávala s otcom, princom Williamom. Medzi známymi tvárami, ktoré si finále nenechali ujsť, nechýbali herci Andrew Garfield a Tom Hiddleston, herečka Nicole Kidman, speváčka Jennifer Lopez či Anna Wintour. Počas zápasu bolo vidieť, že si spoločný rodinný deň naplno užívajú. Kate sa niekoľkokrát rozprávala s Charlotte a s úsmevom jej ukazovala dianie na kurte.
George zase sedel vedľa svojho otca a obaja si počas zápasu vymieňali krátke poznámky. Najmladší člen rodiny, sedemročný princ Louis, na tribúnach tentoraz chýbal. George nie je na Wimbledone žiadnym nováčikom. Svoj prvý zápas sledoval v roku 2022, keď mal deväť rokov. Zaujímavosťou je, že v rovnakom veku navštívil Wimbledon po prvý raz aj jeho otec William, ktorého v roku 1991 sprevádzala jeho mama, princezná Diana. O rok neskôr si premiéru v kráľovskej lóži odbila aj princezná Charlotte.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%