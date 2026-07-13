Pátranie pri KĽDR sa skončilo tragicky: Južná Kórea našla mŕtveho námorníka

SOUL - Juhokórejské námorníctvo dnes ráno našlo telo nezvestného námorníka blízko námornej hranice so Severnou Kóreou. Oznámilo to podľa agentúry Reuters vo vyhlásení Cez víkend pritom Soul žiadal susednú KĽDR o pomoc s pátraním po nezvestnom.
Námorníctvo vykonávalo pátraciu a záchrannú operáciu po tom, čo sa námorník stratil z hliadkovej lode operujúcej pri východnom pobreží Južnej Kórey. Dnes oznámilo, že ho našlo asi 52 kilometrov východne od pobrežia. Podrobnosti k okolnostiam jeho zmiznutie neuviedlo.
Námorník sa podľa Soulu stratil počas služby pobrežnej stráže a existovala možnosť, že by sa dostal cez námornú demarkačnú líniu ďalej na sever. Severná a Južná Kórea zostávajú od vojny z rokov 1950 až 1953 de facto vo vojnovom stave, pretože konflikt skončil len prímerím, nie podpisom mierovej zmluvy.