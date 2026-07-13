Slovensko láme rekordy v turizme: Hotely hlásia najúspešnejší máj v histórii

BRATISLAVA - V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roku ubytovalo 576.000 hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6 %. Hotelieri v SR zároveň evidovali rekordný máj v počte ubytovaných hostí, v porovnaní s doteraz najúspešnejším májom 2019 sa ubytovalo o 4,3 % viac hostí. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V štruktúre ubytovaných hostí si domáci návštevníci naďalej udržali takmer dvojtretinový podiel. Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352.000 domácich hostí, medziročne o takmer 4,5 % viac. Boli to zároveň historicky najvyššie májové hodnoty, ich počet prekonal doterajšie maximum z mája minulého roka o 15.000 hostí.
Cudzinci pribúdajú
Rastúci záujem zahraničných návštevníkov o ubytovanie na Slovensku pokračoval aj v máji. Zahraničná návštevnosť s počtom 224.000 ubytovaných hostí vzrástla v medziročnom porovnaní o 12,8 %. Tento počet len nepatrne zaostal za predpandemickým rekordom z mája 2019.
Vedú Česi a Poliaci
Najpočetnejšiu skupinu hostí zo zahraničia v máji tvorili Česi s podielom 27,8 % (62.000 osôb). Druhou najsilnejšou skupinou boli Poliaci, ktorí predstavovali 13,8 % ubytovaných cudzincov (takmer 31.000 osôb).
Počet prenocovaní patrí medzi dôležité ukazovatele výkonnosti cestovného ruchu. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku počas tohtoročného mája celkovo takmer 1,4 milióna nocí, čo bolo o 4,4 % viac ako pred rokom. K počtu prenocovaní v predpandemickom máji 2019 chýbalo aktuálne 4,5 % nocí. Prenocovania domácich hostí však zaznamenali májový rekord. Priemerná dĺžka pobytu v máji predstavovala 2,4 noci.
Vyšší počet návštevníkov ako v máji pred rokom evidovalo 7 z 8 regiónov SR v rozpätí od 4 % v Nitrianskom kraji až po 19 % v Trenčianskom kraji. Mierny pokles zaznamenal iba Banskobystrický kraj (-0,5 %).
Turistické centrá
Najviac návštevníkov prilákali Bratislavský (151.000 hostí), Žilinský (112.000 hostí) a Prešovský kraj (92.000 hostí). Spolu sa v týchto troch krajoch ubytovalo 62 % celkového počtu návštevníkov SR v máji. Zároveň spolu s Trnavským, Trenčianskym a Košickým krajom evidovali historicky najvyššie počty májových ubytovaných.
Domáci návštevníci sa najčastejšie ubytovali v Žilinskom (takmer 79.000 hostí) a Prešovskom kraji (takmer 67.000 hostí). Oba kraje zároveň dosiahli nový májový rekord v počte návštevníkov ubytovacích zariadení. V týchto dvoch regiónoch sa ubytovalo 41 % hostí zo Slovenska. Najvyhľadávanejším miestom pre cudzincov zostal Bratislavský kraj so 101.000 ubytovanými návštevníkmi. V tomto regióne sa ubytovala takmer polovica zahraničných hostí. Bratislavský kraj zostal jediným regiónom s nadpolovičným podielom zahraničných hostí.
V súhrne za prvých päť mesiacov roku 2026 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 2,4 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o 9,1 %. Aktuálna návštevnosť bola v porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka pred pandémiou (rok 2019) vyššia o 7,8 %. Zahraničná návštevnosť rástla medziročne rýchlejším tempom ako domáca, a to o takmer 15 %. Domáca návštevnosť dosiahla nárast o necelých 6 %.