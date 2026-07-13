EÚ váha s novými sankciami proti Rusku: Dohoda o 21. balíku zatiaľ viazne

BRUSEL - Členské štáty EÚ sa zatiaľ nedohodli na novom, v poradí 21. balíku protiruských sankcií, oznámila v pondelok pred ministerským zasadnutím v Bruseli šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Uviedla zároveň, že na zasadnutí by mohli byť schválené dočasné sankcie voči 250 ruským fyzickým a právnickým osobám. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Dúfame, že sa nám podarí dohodnúť na 250 subjektoch,“ povedala Kallasová pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci. V prípade schválenia by išlo podľa nej o dosiaľ najväčší počet. V otázke 21. balíka sankcií proti Rusku zostáva podľa Kallasovej niekoľko nejasností. Bližšie podrobnosti neuviedla, litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys ale novinárom povedal, že krajiny EÚ sa zatiaľ nedohodli na navrhovanom zákaze námorných služieb a sprísnení obmedzení pre ruský skvapalnený zemný plyn (LNG).
Portál Euractiv v piatok avizoval, že nový súbor protiruských sankcií by mohol byť výrazne zmiernený, pričom nezhody podľa neho pretrvávajú najmä ohľadom vstupu bývalých ruských vojakov do EÚ, sankcií v energetike či dovoze niektorých ruských produktov.