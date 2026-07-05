Revolúcia z obežnej dráhy: Grécko nasadilo AI satelit, ktorý odhalí požiar skôr než vznikne

ATÉNY - Grécko v máji na obežnú dráhu Zeme vypustilo štyri satelity vybavené umelou inteligenciou (AI), ktorých úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Stalo sa tak prvou krajinou na svete, ktorá do svojho národného systému požiarnej ochrany začlenila špecializovanú satelitnú sieť. Upozornila na to agentúra AP.
Ak vypukne požiar, satelitné údaje spracované umelou inteligenciou sa odošlú gréckym hasičským zborom vo forme výstrahy, pričom poloha, rozloha a intenzita požiaru sú už vypočítané. Ak horí viacero požiarov naraz, údaje v reálnom čase sú kľúčové pre stanovenie spôsobu zásahu, pripomína AP. „Napríklad ak máte v celom Grécku desať požiarov a v niektorých prípadoch je žiarivý výkon ohňa nižší, týmto ohniskám nebudete dávať prednosť; prednosť dáte iným,“ ozrejmila dôstojníčka gréckeho hasičského zboru Zisula Ntasiová, podpredsedníčka Medzinárodnej asociácie hasičských a záchranných zborov.
Tepelné senzory na satelitoch
Tepelné senzory na satelitoch zachytávajú aj solárne panely, rozpálené strechy tovární alebo slnkom rozpálené skalné steny, avšak modely umelej inteligencie sú navrhnuté tak, aby tieto údaje odfiltrovali skôr, než sa upozornenia dostanú k záchranným zložkám. „Celosvetová teplota stúpa. To má za následok, že požiare menia svoju intenzitu a ničivosť,“ povedal pre AP Ioannis Lanturis, riaditeľ gréckej pobočky spoločnosti OroraTech. „Naše modely sa musia zmeniť a prispôsobiť sa tejto situácii. Musia byť rýchlejšie. Musia byť presnejšie,“ zdôraznil.
Termálne satelity už používa viacero štátov
Termálne satelity už používa viacero štátov, avšak Grécko ich ako prvé integrovalo do svojho protipožiarneho systému. Atény v spolupráci s troma európskymi spoločnosťami budujú rozsiahlu monitorovaciu sieť, ktorá kombinuje termálne satelity, radarové satelity schopné vidieť cez mraky a dym, ako aj optické satelity, ktoré zaznamenávajú veľmi podrobné snímky zemského povrchu. Celý projekt bude stáť 200 miliónov eur a financuje ho Európska únia. Plánovači v Aténach a po celej Európe už uvažujú o využití podobného typu satelitnej siete aj v ďalších oblastiach. Budúce systémy budú slúžiť na stráženie hraníc, riadenie pestovania plodín, reakciu na katastrofy a plánovanie v súvislosti s vlnami horúčav.
Podľa AP je grécka satelitná sieť súčasťou širšej iniciatívy EÚ, ktorej cieľom je prepojiť nosné rakety, navigačné systémy, satelity na pozorovanie Zeme a zabezpečené komunikačné systémy do jednotného technologického systému. Tieto ambície sú dôsledkom strategického posunu smerom k väčšej technologickej nezávislosti Únie. Európske vlády sa totiž v dôsledku vojny na Ukrajine a napätých transatlantických vzťahov snažia znížiť svoju závislosť od zahraničných technológií.