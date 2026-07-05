Kate zmäkla a zmenila názor: Tajné stretnutie pred svadbou storočia! Prečo sa kráľovský pár zatajuje?

LONDÝN - Kate sa v utajení zišli s Taylor Swift a Travisom Kelcemom, navyše padli slová, ktoré nikto nečakal!
Kým celý svet sledoval rozprávkovú svadbu Taylor Swift a Travisa Kelceho, len teraz vyšlo najavo, že ešte pred ich veľkým dňom sa odohralo jedno prísne utajené stretnutie. Budúci britský kráľ princ William a jeho manželka princezná Kate sa s hviezdnym párom stretli ďaleko od očí verejnosti – a detaily vyplávali na povrch až po svadbe.
Hoci sa dlhšie špekulovalo, že William s Kate budú medzi exkluzívnymi hosťami na svadbe v newyorskej Madison Square Garden, nakoniec sa na nej neobjavili. Namiesto toho si však našli čas na súkromné stretnutie s novomanželmi počas ich návštevy Londýna na jar tohto roka. Podľa zahraničných médií išlo o vôbec prvé osobné stretnutie Kate s Taylor Swift aj Travisom Kelcem.
Travis prehovoril: Boli sme nervózni!
O stretnutí prekvapivo prehovoril samotný Travis Kelce v najnovšej epizóde podcastu New Heights, v ktorej bol hosťom práve princ William.
„Jedným z najúžasnejších momentov bolo stretnúť vás a vaše deti. Boli sme naozaj nervózni stretnúť kráľovskú rodinu,“ priznal športovec bez okolkov. William sa na jeho slovách pobavil a rozhovor sa niesol vo veľmi uvoľnenej atmosfére.
William očaril fanúšikov
V podcaste sa síce o svadbe priamo nehovorilo, no fanúšikovia si okamžite všimli, aké priateľské vzťahy medzi oboma dvojicami panujú. William s bratmi Kelceovcami debatoval najmä o futbale a prebiehajúcich majstrovstvách sveta, pričom nechýbali ani vtipné momenty.
Keď Jason Kelce prezradil, že doma vychováva štyri dcéry, princ William len neveriacky reagoval: „Gratulujem. Ja naozaj neviem, ako to zvládaš.“ Práve táto spontánna poznámka okamžite obletela sociálne siete.
Nie je to ich prvé stretnutie
Vzťah medzi britskou monarchiou a Taylor Swift pritom nevznikol zo dňa na deň. William sa so speváčkou pozná už od roku 2013, keď spolu vystúpili na charitatívnom podujatí, a opäť sa stretli počas koncertu Eras Tour na londýnskom štadióne Wembley v roku 2024. Vtedy sa v zákulisí zoznámili aj Travis Kelce, princ George a princezná Charlotte. Spoločná fotografia obletela celý svet a stala sa jedným z najikonickejších záberov turné.
Prečo na svadbu neprišli?
Hoci sa ich účasť na svadbe dlho spomínala ako reálna možnosť, napokon dali William a Kate prednosť súkromnému stretnutiu ešte pred veľkým dňom. Oficiálnym dôvodom boli predovšetkým nabitý kráľovský program a množstvo kráľovských povinností.
To však nič nemení na tom, že medzi britskou kráľovskou rodinou a dnes už manželmi Taylor Swift a Travisom Kelcem vzniklo priateľstvo, ktoré vzbudzuje obrovský záujem fanúšikov na oboch stranách Atlantiku. A po tajnom stretnutí pred svadbou je jasné, že ich vzťahy sú oveľa bližšie, než si ktokoľvek myslel.
Svadba Taylor Swift a Travisa Kelceho sa zmenila na jednu z najväčších spoločenských udalostí roka. Na zozname približne tisícky hostí nechýbali tie najväčšie hviezdy šoubiznisu, filmu ani športu.
Medzi celebritami sa objavili Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Ed Sheeran, Paul McCartney, Jennifer Lopez, Dakota Johnson, Emma Stone, Tom Hanks, Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Hugh Grant, Millie Bobby Brown, Jessica Chastain, Julianne Moore, Laura Dern, Chris Rock, Ben Stiller, Karlie Kloss, Camila Cabello, Ellie Goulding, Suki Waterhouse, Ice Spice, Gracie Abrams, Bowen Yang či Graham Norton.