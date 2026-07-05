Nemáte čas na záhradu? Odborník odporúča 10 rastlín, ktoré zvládnu takmer všetko

LONDÝN – Krásna záhrada nemusí znamenať hodiny práce každý týždeň. Záhradnícky odborník Toby Buckland prezradil, ako si vytvoriť nenáročnú záhradu a odporučil desať rastlín, ktoré si vystačia s minimálnou starostlivosťou.
Mnohí ľudia túžia po rozkvitnutej záhrade, no nemajú čas ani chuť venovať sa pravidelnému polievaniu, pletiu buriny či strihaniu rastlín. Podľa nového prieskumu spoločnosti Dunster House považuje až 43 percent Britov nenáročnú údržbu za jednu z najdôležitejších vlastností záhrady. Viac ako tretina opýtaných dokonca uviedla, že ich vysnívaná záhrada by mala byť predovšetkým jednoduchá na údržbu – ešte viac ako dizajnovo atraktívna či vhodná pre deti.
Bývalý moderátor relácie Gardeners' World Toby Buckland podľa The Sun tvrdí, že základom úspechu nie je kupovať drahé rastliny, ale správne ich vysadiť a pripraviť pôdu. Jeho prvou radou je používanie mulča – vrstvy kompostu alebo drevnej kôry, ktorá pomáha udržať v pôde vlhkosť, obmedzuje rast buriny a zároveň ju prirodzene vyživuje. Mulčovanie patrí medzi najúčinnejšie spôsoby, ako znížiť množstvo práce v záhrade.
Druhým odporúčaním je vysádzať rastliny hustejšie vedľa seba. Hustejší porast totiž bráni prerastaniu buriny, udržiava pôdu chladnejšiu a spomaľuje odparovanie vody. Rastliny si tak dokážu lepšie udržať vlahu aj počas horúcich letných dní.
Treťou radou je používať kvalitné záhradné náradie. Najmä ostrá motyka podľa odborníka dokáže na jar odstrániť burinu ešte predtým, než vytvorí semená a začne sa ďalej šíriť. Pravidelná krátka údržba je podľa neho efektívnejšia než náročné odstraňovanie prerastených burín.
Týchto desať rastlín zvládne aj začiatočník
Toby Buckland zostavil aj zoznam rastlín, ktoré označuje za ideálne pre ľudí s nedostatkom času. Nachádza sa medzi nimi levanduľa, ktorá dobre znáša sucho a vyžaduje len občasný rez, rozchodník (sedum), známy svojou odolnosťou voči horúčavám, šalvia, echinacea, okrasné trávy, rebríček, kocúrnik, pakost, stračonôžka aj verbena. Väčšina z nich kvitne dlhé obdobie, láka opeľovače a po zakorenení si vystačí s minimálnou starostlivosťou.
Odborníci zároveň upozorňujú, že pri výbere rastlín treba myslieť aj na bezpečnosť domácnosti. Ak máte malé deti alebo domáce zvieratá, je vhodné overiť si, či konkrétne druhy nie sú toxické.
Podľa záhradníkov pritom neexistuje úplne bezúdržbová záhrada. Správnym výberom rastlín a jednoduchými opatreniami však možno množstvo práce výrazne obmedziť. Aj Kráľovská záhradnícka spoločnosť (RHS) odporúča pri plánovaní záhrady uprednostniť odolné trvalky, pôdopokryvné rastliny a druhy, ktoré prirodzene prosperujú v miestnych podmienkach.