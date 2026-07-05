Nikto nie je dokonalý! Ale Andrásy už v 15-tich vypálil rybník kolegom: V rozhlase nahradil humoristické eso

BRATISLAVA - Humorista Oliver Andrásy (68) je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej zábavy, no málokto tuší, že jeho hviezdna kariéra odštartovala už v školských laviciach! Legendárny autor otvorene prehovoril o svojich začiatkoch, kedy ako mladé ucho "vypálil rybník" oveľa skúsenejším kolegom.
Meno Oliver Andrásy netreba nikomu zvlášť predstavovať. Legendárny scenárista, moderátor a humorista sa nezmazateľne zapísal do slovenskej televíznej histórie kultovými reláciami ako Čo dokáže ulica, Aj múdry schybí, Dereš či Nikto nie je dokonalý. Hoci ho celé Slovensko pozná ako ostrieľaného televízneho matadora, málokto vie, že jeho hviezdna kariéra odštartovala už v školských laviciach.
Oliver Andrásy začal svoju tvorivú cestu v čase, keď jeho rovesníci riešili úplne iné problémy. Mal len 15 rokov, keď sa stal prispievateľom do rozhlasu. „V roku 1973, keď som bol prvák na strednej škole, mi v septembri banskobystrický Sobotník uverejnil moju prvú poviedku. Potom som dlhé roky písal týždeň čo týždeň do košického Maratónu,“ zaspomínal si Andrásy pre Topky.sk na svoje ranné obdobie. Neskôr ho očarili Variácie Milana Markoviča, ktoré boli podľa známeho humoristu na vtedajšiu dobu svieže a úplne iné než ostatné relácie.
Osudové stretnutie s elitou slovenského humoru na seba nenechalo dlho čakať. Stano Štepka mal totiž s mladým talentom odvážny plán. „Stano Štepka mal v hlave, že by som mohol nastúpiť na jeho miesto, lebo on sa chcel venovať Radošinskému naivnému divadlu. Dohodli sme sa a 1. apríla 1983 som nastúpil do Slovenského rozhlasu na miesto Stana Štepku,“ opísal humorista zlomový moment, kedy prebral štafetu po legende.
Andrásyho talent si všimol aj dramaturg Karol Jančošek v Košiciach, pre rozhlas napísal hru, v ktorej hviezdili dokonca Lasica so Satinským. A práve s Košicami sa viaže aj príhoda, ktorá mu v 18-tich rokoch poriadne zdvihla sebavedomie. Úsmevná príhoda, pri ktorej v sále zavládlo hrobové ticho, nebola jediná, na ktorú si zaspomínal humorista. Vďaka čomu dostal Andrásy ako mladý autor poriadnu dávku povzbudenia a čo ďalšie zažil počas zlatej éry rozhlasu, sa dozviete vo videu...
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