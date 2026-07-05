Monika Szabó po zdravotných komplikáciách: Liečenie v zahraničí! Za 14 dní zaplatí tisíce eur

BRATISLAVA - Herečka Monika Szabó sa po zdravotných komplikáciách rozhodla pre radikálny krok. Namiesto klasickej dovolenky zamieri do zahraničia, kde ju čaká špeciálny liečebno-relaxačný pobyt zameraný na regeneráciu tela aj mysle.
Herečka Monika Szabó sa po náročnom období, ktoré sprevádzali zdravotné komplikácie, rozhodla venovať viac pozornosti svojmu zdraviu a celkovej pohode. V marci tohto roku sa herečka podelila o mimoriadne vážnu zdravotnú skúsenosť, ktorá ju postihla ešte po bežnom lekárskom zákroku. Ako sama uviedla, jej stav sa začal zhoršovať niekoľko dní po aplikácii botulotoxínu. Následne sa u nej objavili neurologické príznaky, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Lekári jej napokon diagnostikovali vzácny iatrogénny botulizmus, pričom ide o mimoriadne zriedkavý prípad.
Pobyt v exotickej destinácii ju tak vyjde na takmer 3-tisíc eur a potrvá dva týždne. Ide o špeciálny program zameraný na tradičnú ajurvédsku medicínu, oddych a vnútornú rovnováhu. Herečka verí, že jej tento pobyt pomôže získať späť energiu a stabilitu po náročnom období.