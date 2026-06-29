Extrémne počasie udrelo v plnej sile: Košice zasiahla divoká smršť, v Čechách vyhlásili vysoké nebezpečenstvo!

KOŠICE - Stredná Európa zažíva meteorologický extrém, ktorý v priebehu niekoľkých hodín rozdelil Slovensko aj susedné Česko na dve diametrálne odlišné zóny. Kým na väčšine nášho územia dnes teploty prvýkrát v tomto roku pokorili magickú hranicu +40 °C, nad oboma krajinami sa prebúdza mimoriadne agresívna búrková činnosť. Kým metropolu východu paralyzoval bleskový lejak, juh Čiech už zasiahlo krupobitie apokalyptických rozmerov.
Na Slovensku sa extrémne dusné a horúce počasie stalo ideálnym palivom pre vznik predfrontálnych búrok. Po tom, čo dopoludnia vznikali prvé jadrá v horských oblastiach Tatier a v okolí Kežmarku, popoludní sa situácia rapídne zhoršila v Košickom kraji.
Priamo v Košiciach sa v priebehu pár minút zatiahlo nebo a bleskovo nastalo prudké ochladenie. Dusno vystriedal masívny lejak s extrémnou bleskovou aktivitou, počas ktorej meteorológovia zaznamenali viac ako 200 výbojov. Odborníci nevylučujú, že v metropole východu udrel takzvaný downburst – extrémne silný zostupný prúd vzduchu, ktorý so sebou prináša prudký nárazový vietor s potenciálom páchať rozsiahle škody. Pre celé východné Slovensko nateraz platia výstrahy 1. stupňa. Informuje o tom portál iMeteo.
V Česku padajú obrie krúpy, hasiči nestíhajú zasahovať
Ešte dramatickejšia situácia vládne u našich susedov, kde sa zvlnený studený front prejavil v plnej sile. V oblasti Pošumaví v južných Čechách udreli supercely, ktoré so sebou priniesli krupobitie s priemerom ľadových krúp presahujúcich 5 centimetrov.
Juhočeskí hasiči okamžite vyhlásili pohotovosť a v priebehu popoludnia evidovali desiatky výjazdov k popadaným stromom a k zatopeným pivniciam, kde museli urýchlene odčerpávať vodu. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal pre celé Čechy a západnú Moravu výstrahu s vysokým stupňom nebezpečenstva. Hrozia tam nárazy vetra s rýchlosťou až 90 km/h, prívalové zrážky okolo 50 mm a lokálne povodne.