IDF sľubuje zásah: Hizballáh v južnom Libanone má byť zlikvidovaný

JERUZALEM - Náčelník izraelskej armády (IDF) v nedeľu navštívil jednotky rozmiestnené okolo hradu Beaufort v južnom Libanone a sľúbil pokračovať v ničení pozícií hnutia Hizballáh. Píše o tom agentúra AFP.
Hrozba ďalších operácií
„IDF bude naďalej rozhodne konať s cieľom odstrániť hrozby z libanonského územia a je pripravená rýchlo prejsť k útočným operáciám, ak by bolo porušené prímerie,“ povedal generálporučík Eyal Zamir podľa vyhlásenia vydaného armádou.
Izraelské sily nedávno obsadili hrad z čias križiackych výprav a okolitú oblasť. Nedávno zverejnili videá zo siete tunelov v jeho okolí. Izrael tvrdí, že boli postavené s cieľom poskytnúť bojovníkom libanonskej militantnej skupiny Hizballáh opevnený úderný uzol len niekoľko kilometrov od izraelského územia.
História pevnosti Beaufort
Izrael obsadil historickú pevnosť na strategickom mieste aj počas invázie do Libanonu v roku 1982 po dlhom boji s palestínskymi bojovníkmi, ktorý sa ukrývali v bludisku historických podzemných tunelov hradu. Izrael potom ruiny hradu používal ako jedno zo svojich hlavných pozorovacích stanovíšť, až kým sa jeho jednotky nestiahli z krajiny v roku 2000.
„Aktivity našich vojsk na Beaufort Ridge a v celom južnom Libanone sa vykonávajú v súlade s dohodou a mechanizmami, ktoré sú v jej rámci zavedené,“ povedal Zamir. Odkazoval na nedávnu dohodu medzi Izraelom a Libanonom, ktorú sprostredkovali USA. „Libanonské ozbrojené sily sú povinné splniť svoje záväzky vyplývajúce z historickej dohody, ktorá bola podpísaná, a konať s cieľom vyčistiť oblasť od teroristov Hizballáhu a teroristickej infraštruktúry,“ dodal.
Hizballáh je financovaný a podporovaný zbraňami z Iránu. Libanon zatiahol do vojny na Blízkom východe 2. marca raketovou paľbou na Izrael, aby pomstil zabitie najvyššieho iránskeho vodcu pri americko-izraelských útokoch niekoľko dní predtým. Izrael reagoval masívnymi leteckými útokmi a pozemnou inváziou do južného Libanonu, kde jeho jednotky okupujú rozsiahle územie blízko hraníc.