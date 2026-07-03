Slovenská herečka zmizla z obrazoviek: Stále zarezáva ako čašníčka!

BRATISLAVA - Herečka Kristína Kanátová sa pred časom otvorene priznala, že pre nedostatok hereckých príležitostí nastúpila do práce ako čašníčka. Najnovšie sa fanúšikom prihovorila priamo z kaviarne, kde opísala náročnú realitu práce v gastre a vyzvala ľudí, aby si zamestnancov viac vážili.
Už v novembri minulého roka sme vás na Topkách informovali, že herečka Kristína Kanátová sa rozhodla urobiť vo svojom pracovnom živote výraznú zmenu. Keďže hereckých príležitostí bolo minimum a nové ponuky neprichádzali, prijala prácu v gastronómii a začala pracovať ako čašníčka. Otvorene vtedy priznala, že o ňu televízie nejavia záujem, a zdá sa, že ani po niekoľkých mesiacoch sa situácia výraznejšie nezmenila.
Svoj každodenný život dnes pravidelne približuje fanúšikom na sociálnych sieťach. Najnovšie zverejnila na Instagrame video priamo z kaviarne, v ktorej pracuje, a prostredníctvom emotívneho odkazu upozornila na náročnosť práce ľudí v gastre. Zároveň vyzvala verejnosť, aby si viac vážila ich úsilie a nezabúdala na obyčajnú ľudskú vďačnosť.
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„Mnohí čašníci a čašníčky odrobia v týchto horúčavách aj 12-hodinové smeny. Denne nachodia desaťtisíce krokov, obsluhujú plné terasy, nosia ťažké tácky, usmievajú sa na hostí a po zatvorení ešte upracú celú prevádzku. Väčšina z nás to robí rada. Pretože dobrý servis vie niekomu spraviť krajší deň a aj my sami ho potom oceňujeme ako zákazníci. Ak ste boli spokojní, povedzte to. Úsmev, poďakovanie alebo tringelt sú malé gestá, ktoré po náročnej smene naozaj potešia," napísala herečka.