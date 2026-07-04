Nočné peklo v Stuttgarte: Veľké sklady pohltili plamene! Hasiči hovoria o najhoršom požiari za roky

STUTTGART - Hasiči v juhonemeckom meste Stuttgart bojovali v sobotu v skorých ranných hodinách s rozsiahlym požiarom po tom, čo plamene zachvátili dve skladové haly v areáli miestnej veľkoobchodnej tržnice, informuje o tom agentúra DPA.
Do akcie nasadili viac než 200 príslušníkov hasičského zboru, Nemeckého červeného kríža a Spolkového úradu pre technickú pomoc (THW). Podľa vyjadrenia úradov bol požiar ešte niekoľko hodín po jeho vypuknutí v piatok večer nekontrolovateľný. Zranenia podľa prvotných správ napriek tomu neutrpel nik.
„Požiar takého rozsahu a zásah podobných rozmerov sme v Stuttgarte v posledných rokoch nezaznamenali,“ uviedol hovorca hasičského zboru Daniel Anand. Dodal, že plamene naďalej ohrozujú susedné skladové budovy a očakáva sa, že hasiace práce budú pokračovať minimálne do rána. Polícia predpokladá, že materiálne škody budú veľmi vysoké, presný odhad však zatiaľ nedokázala určiť. Bezprostredne nebolo jasné ani to, čo presne sa v horiacom skladovom komplexe nachádzalo.
Hasiči čerpali vodu z neďalekej rieky Neckar, aby pokryli obrovskú spotrebu vody potrebnú na zásah. Na miesto vyslali aj člny, ktoré mali zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii rieky. K vzdialenejším hydrantom museli natiahnuť dlhé hadicové vedenia. Na boj s plameňmi z viacerých smerov využili hasičské autá s veľkými nádržami na vodu a vozidlá s výsuvnými rebríkmi.
Podľa vedenia veľkoobchodnej tržnice sídli v areáli viac než 100 dovozcov a veľkoobchodníkov. Tí zásobujú hotely, reštaurácie a ďalších komerčných odberateľov čerstvými potravinami vrátane ovocia a zeleniny.
Nad priemyselnou zónou sa počas noci vznášal obrovský oblak dymu. Úrady z preventívnych dôvodov odporučili obyvateľom v okruhu štyroch kilometrov, aby pre dym a zápach nechali zatvorené okná a dvere. Merania kvality ovzdušia však nezistili nebezpečné hodnoty znečisťujúcich látok a verejnosti tak nehrozí žiadne riziko, dodáva DPA.