Šokujúca predpoveď meteorológa! Zabudnite na 40-stupňové horúčavy, bude horšie: Čakajú nás 50-tky

BERLÍN - Vlna extrémnych horúčav už v posledných rokoch priniesla na Slovensko teploty presahujúce 40 stupňov Celzia. Meteorológ Jan Schenk však varuje, že Európu môžu čoskoro zasiahnuť ešte väčšie extrémy. Podľa neho nie je vylúčené, že už budúce leto padne na juhu kontinentu hranica 50 stupňov Celzia.
Na možnosť prekonania tejto psychologickej hranice upozornil meteorológ Jan Schenk v rozhovore pre nemecký portál FOCUS Online. Podľa neho už nejde o čisto teoretickú úvahu, ale o scenár, ktorý sa môže naplniť oveľa skôr, než si väčšina ľudí myslí.
Päťdesiatka už podľa neho nie je nereálna
Schenk upozorňuje, že pri extrémnych horúčavách zohráva aj zdanlivo malý rozdiel teplôt obrovskú úlohu. „Mnohí si myslia, že rozdiel dvoch stupňov nie je veľký. Z meteorologického hľadiska je to však obrovský skok,“ vysvetlil.
Podľa neho boli teploty okolo 50 stupňov Celzia ešte donedávna typické najmä pre severnú Afriku alebo Blízky východ. Dnes sa však klimatické podmienky v Európe menia natoľko, že podobný rekord už nemožno považovať len za teoretickú možnosť.
Stredozemné more sa nebezpečne otepľuje
Meteorológ za jednu z hlavných príčin označuje pokračujúce otepľovanie Stredozemného mora. Teplejšia morská voda podľa neho dodáva atmosfére viac energie, čo vytvára priaznivé podmienky na vznik intenzívnejších a dlhšie trvajúcich vĺn horúčav. Rovnaký trend podľa Schenka predpokladajú aj prognózy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).
Rekordné teploty hrozia trom krajinám
Ak by Európa prvýkrát zaznamenala teplotu 50 stupňov Celzia, podľa meteorológa by sa tak stalo v južnej časti kontinentu.
Za najpravdepodobnejšie lokality označil južné Taliansko, Španielsko a Grécko, kde sa počas leta pravidelne vytvárajú najextrémnejšie horúčavy.
Môže sa to stať už budúce leto
Schenk zároveň upozorňuje, že nejde o scenár vzdialenej budúcnosti. „Neprekvapilo by ma, keby sme takúto hodnotu zaznamenali už budúce leto. A ak nie, tak počas nasledujúcich desiatich rokov,“ uviedol. Podľa jeho slov preto hranica 50 stupňov Celzia v Európe už nie je len hypotetickou možnosťou.
Slovensku zatiaľ podobný scenár nehrozí
Meteorológ zároveň upokojuje, že podobné extrémy sa podľa súčasných poznatkov netýkajú väčšiny strednej Európy, teda ani Slovenska.
Aj naďalej považuje za pravdepodobnejšie, že u nás budú počas leta pribúdať dni s teplotami okolo 40 stupňov Celzia. Ani hodnoty blížiace sa k 45 stupňom zatiaľ podľa neho nepredstavujú scenár najbližších rokov.