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KATASTROFA po búrkach: Desivé VIDEÁ, krúpy ničili autá, zaplavené ulice! Dve mestá vyhlásili MIMORIADNU situáciu

Ilustračný obrázok AKTUALIZUJEME
(Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina/František Strioster, Tip čitateľa, Facebook/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina/Luky Angelmajer, )
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TASR

PREŠOV - Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Obyvatelia hlásili zatopené ulice, polámané konáre i vyvrátené stromy. Počasie komplikovalo aj dopravu. Ľudia hlásili vo viacerých lokalitách výpadky elektriny. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Prešove a v Seredi. Následky po silných búrkach odstraňujú aj v Žiline, v Ružomberku i ďalších obciach a mestách.

Aktualizované 9:35 Intenzívne lejaky spôsobili rýchle vzostupy hladín najmä v povodiach Myjavy, Nitry, Žitavy a ojedinele aj inde.Vysoké krátkodobé úhrny z intenzívnych lejakov spôsobili najmä v povodiach na západe a severe územia aj hydrologickú odozvu. Ku krátkodobému prekročeniu 1. SPA došlo v Pezinku na Blatine, v Turzovke na Kysuci a v Tužine na rovnomennom toku Tužina,uvádza SHMÚ. Podľa hydrológov sú už hladiny väčšiny tokov v poklese.

Aktualizované 9:31 SHMÚ hlási mimoriadne nerovnomerné zrážky - zatiaľ čo na veľkej ploche spadlo viac ako 30 mm, na rovnako veľkej časti územia to bolo len do 1–2 mm. Izolované búrky a takmer nepohyblivé búrkové línie zasiahli len malé územia, čo spôsobilo výrazné lokálne rozdiely. Najviac napršalo v obci Nedožery-Brezany v okrese Prievidza – až 90,3 mm za 24 hodín. Plošne najviac zrážok spadlo v Žilinskom a Trenčianskom kraji, naopak veľmi málo v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji, ako aj v častiach Zemplína a Záhoria.

Galéria: Vývoj počasia

Aktualizované 9:25. Zaplavené cesty a dvory hlásili obyvatelia z okresu Topoľčany. Vo Veľkých Ripňanoch priniesli búrky prívalový dážď.

Aktualizované 9:12 Bratislavskú Karlovu Ves zasiahla v stredu asi zrážkovo najsilnejšia búrka tohto roka, hlási miestny obyvateľ.

Aktualizované 8:51 Nepriaznivé počasie si počas včerajšieho dňa vyžiadalo celkovo 186 výjazdov hasičov vo všetkých krajoch na Slovensku. Najviac ich hlási Trnavský kraj (66), no plné ruky práce mali aj v Žilinskom kraji (27), v Trenčianskom (24) a Bratislavskom kraji (20). Kvôli počasiu museli zasahovať aj v Nitrianskom kraji (16), v Prešovskom kraji (14) a zásahy hlásili aj v Košickom (10) a Bratislavskom kraji (9).

Prešovom sa prehnala extrémne silná búrka, vyhlásili mimoriadnu situáciu

V Prešove vyhlásili pre intenzívnu búrku, ktorá zasiahla mesto v stredu podvečer, mimoriadnu situáciu. Potvrdil to hovorca mesta Prešov Michal Hudák. Búrka spôsobila viaceré škody, hasiči odstraňujú jej následky.

Dôsledkom silnej búrky a intenzívneho krupobitia hlásili obyvatelia väčšie množstvo popadaných stromov a konárov, poškodené osobné automobily či strhnuté strechy i poškodené okná budov. Na viacerých miestach boli cesty čiastočne neprejazdné.

„Bezprostredne po udalosti začali v teréne zasahovať príslušníci Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľní hasiči Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov, Mestská polícia Prešov, Policajný zbor SR, zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov, mestských spoločností, ako aj ďalšie záchranné a technické zložky. Ich prioritou je spriechodnenie hlavných komunikácií, odstránenie nebezpečných stromov a zabezpečenie miest, kde hrozí ďalšie riziko,“ uviedol Hudák.

Krízový štáb mesta situáciu monitoruje, priebežne vyhodnocuje, koordinuje všetky záchranné práce a prijíma potrebné opatrenia. Mimoriadna situácia ostáva v platnosti až do ukončenia záchranných prác a odstránenia bezprostredných následkov búrky. 

Intenzívna búrka v stredu podvečer spôsobila škody (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

„Mesto Prešov aktuálne monitoruje rozsah spôsobených škôd. Predbežne evidujeme popadané desiatky stromov a konárov, poškodené motorové vozidlá a škody na verejnom majetku. Rozsah škôd bude známy až po ich podrobnom zdokumentovaní,“ doplnil Hudák.

Mesto vyzýva obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. „Žiadame verejnosť, aby sa bezdôvodne nepohybovala v blízkosti poškodených stromov, elektrických vedení a ďalších rizikových miest, rešpektovala pokyny záchranných zložiek a nevstupovala do uzatvorených lokalít,“ zdôraznil hovorca mesta. Obyvatelia mesta, ktorým vznikli materiálne škody ich môžu nahlásiť prostredníctvom e-mailových adries alebo telefónneho čísla, ktoré sú uvedené na webstránke mesta. Rovnako môžu kontaktovať prešovskú mestskú políciu.

Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, v teréne odstraňovali následky búrky všetci hasiči. Obyvatelia mesta na sociálnej sieti zverejnili fotografie popadaných stromov, konárov, poškodených vozidiel či nánosov blata.

Galéria: Následky počasia v Prešove

Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja zverejnila fotografie polámaných stromov a spadnutej sochy. Poprosila dobrovoľníkov, aby vo štvrtok (2. 7.) prišli pomôcť s odstraňovaním následkov smršte.

 
 

Búrka sa prehnala aj obcou Slanec v okrese Košice-okolie, kde obyvatelia hlásili krúpy s veľkosťou presahujúcou dva centrimetre. 

KATASTROFA po búrkach: Desivé
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina/Marta Piroščáková)

Intenzívna búrka zanechala v Ružomberku vyvrátené stromy aj rozvodnené rieky

Utorková (30. 6.) a stredajšia intenzívna búrka zanechala v Ružomberku vyvrátené stromy, popadané konáre či lístie, rozvodnené rieky, neodtekajúce kanálové vpuste, neporiadok na cestách i chodníkoch. Ako informovali zo samosprávy, v teréne sú Komunálne služby mesta Ružomberok, ktoré postupne prechádzajú všetky problematické miesta a odstraňujú následky prívalového dažďa. Na ulici Do Dielca tiekla voda z hory a lúk na miestnu komunikáciu. Mestskí policajti zistili, že voda vyteká aj z kanálov. „Kontaktovali sme hasičov i pohotovostnú službu vodárenskej spoločnosti. Po dohode s hasičmi sme prezreli aj okolité lokality,“ dodala Mestská polícia Ružomberok.

Galéria: Následky búrok v Ružomberku

Zamestnanci komunálnych služieb zasahovali tiež počas utorka, kedy poobedná silná búrka spôsobila viacero problémov. Polámala konáre, zo škár v dlažbe vyplavila materiál, povyvracala a polámala niekoľko stromov na Cyklokorytničke, na ulici Makovického, na Ceste na Vlkolínec a ďalších. „Na uliciach Pod Dielcom z pripravovanej IBV vyplavilo množstvo kameniva na vozovku a čiastočne upchalo kanalizáciu,“ dodali.

Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Seredi

Mimoriadna situácia platí aj meste Sereď. Primátor Ondrej Kurbel ju vyhlásil po stredajšej intenzívnej búrke na území mesta. Potvrdila to Zuzana Slahučková zo seredskej radnice. „Situáciu nepodceňujeme. Spoločne so záchrannými zložkami preverujeme najviac zasiahnuté lokality a priebežne vyhodnocujeme rozsah škôd aj ďalšie potrebné opatrenia,“ uviedol Kurbel. Situáciu monitorujú okrem záchranných zložiek a zamestnancov mesta aj príslušníci mestskej polície.

 
 

Mesto zároveň žiada obyvateľov o spoluprácu. „Ak spozorovali poškodené alebo nebezpečne naklonené stromy, poškodenie budov alebo inú škodu spôsobenú dnešnou smršťou, môžu svoje oznámenia spolu s fotografiami zasielať na e-mailovú adresu media@sered.sk,“ doplnila Slahučková s tým, že samospráva bude o ďalšom vývoji situácie priebežne informovať.

KATASTROFA po búrkach: Desivé
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina/Luky Angelmajer )

Búrky vyčíňali aj v Žilinskom kraji

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) v Žilinskom kraji zasahovali v priebehu stredy (1. 7.) od 6.00 h do štvrtka do 6.00 h v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 26-krát. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

KATASTROFA po búrkach: Desivé
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
KATASTROFA po búrkach: Desivé
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina/Matej Cibal)

Celkovo zasahovalo 31 príslušníkov HaZZ, 57 členov DHZO a bolo nasadených 23 kusov hasičskej techniky. „Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a z osobných vozidiel, výjazdy k odtrhnutým strechám, zatopeným priestorom a ku vyliatemu potoku v obci,“ spresnili hasiči.

Príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Čadci z hasičských staníc v Kysuckom Novom Meste a v Turzovke zasahovali dvakrát. Hasiči z OR HaZZ v Žiline z hasičských staníc v Žiline, Rajci a Terchovej zasahovali šesťkrát. Príslušníci OR HaZZ v Martine zasahovali jedenkrát a hasiči z OR HaZZ v Ružomberku zasahovali štyrikrát.

Členovia DHZO Žilina - Trnové zasahovali dvakrát a DHZO Mojš, Mojšova Lúčka, Varín, Krasňany, Lietava, Vrútky, Ďanová, Turčiansky Peter, Ružomberok - Černová, Ružomberok - Biely Potok, Martin - Priekopa a Makov zasahovali po jednom raze.

KATASTROFA po búrkach: Desivé
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina/Majtán Radko)

Následky dažďov odstraňovala v Trenčianskom kraji takmer stovka hasičov

V súvislosti s búrkami a intenzívnym dažďom zasahovali profesionálni i dobrovoľní hasiči v stredu (1. 7.) a vo štvrtok nadránom v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pri 25 mimoriadnych udalostiach. Do odstraňovania následkov dažďov sa zapojila takmer stovka hasičov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne na sociálnej sieti.

KATASTROFA po búrkach: Desivé
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)

Hasiči zasahovali najčastejšie v okresoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Trenčín. Do záchranných prác sa zapojili aj dobrovoľné hasičské zbory v celom kraji. Odstraňovali popadané stromy z ciest, odstraňovali prekážky na vodných tokoch a odčerpávali vodu z domov.

KATASTROFA po búrkach: Desivé
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)

„Celkom pri týchto udalostiach zasahovalo 48 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 50 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí v Trenčianskom kraji, pri ktorých bolo nasadených 27 kusov hasičskej techniky,“ informujú hasiči.

Výstrahy platia aj na štvrtok

V niektorých okresoch Banskobystrického a Košického kraja platia počas štvrtka výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe s tým, že výstrahy platia od 10.00 do 18.00 h. Výstrahy pred búrkami platia v Košickom kraji v okrese Rožňava a v Banskobystrickom kraji v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Zvolen.

KATASTROFA po búrkach: Desivé
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: SHMÚ)

V týchto okresoch je podľa meteorológov malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s krúpami. „Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov),“ uviedol SHMÚ.

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