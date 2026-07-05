Ľudské výkaly, použité vložky a rozkradnuté hračky! Majiteľom obľúbenej hojdačky došla trpezlivosť: Radikálny krok

STOŽOK - Chceli, aby ľudia mali pekné miesto na trávenie času, no prišlo veľké sklamanie. Autori a majiteľlia známej hojdačky nad obcou Stožok neďaleko Detvy museli urobiť drastické opatrenia. Ľudia, ktorí k hojdačke prichádzali, totiž sústavne ničili jej okolie. Poslednou kvapkou však bolo, keď sa pri hojdačke objavili ľudské exkrementy aj s použitým toaletným papierom.
"Keď sme na našom súkromnom pozemku vytvorili miesto, ktoré dnes mnohí poznajú ako Hojdačka nad obcou Stožok, so srdcom, lavičkou, veľkou hojdačkou a miestom na opekanie, urobili sme to z vlastných peňazí, vo svojom voľnom čase a s dobrým úmyslom. Chceli sme, aby si sem ľudia mohli prísť oddýchnuť, spraviť peknú fotografiu a na chvíľu si užiť krásny výhľad," vysvetlila na sociálnej sieti Katarína.
Žiaľ, namiesto úcty a vďaky sa dočkali pravého opaku. "Mnohí sa správajú, akoby išlo o obecný pozemok. Lavička je určená na sedenie, nie na skákanie po nej ani na utieranie zablatených topánok. Dnes je doškriabaná, poškodená a znečistená. Po celom okolí zostávajú papiere, plastové fľaše a ďalší odpad," opísala.
Detské hračky, autíčka, Tatry, odrážadlá či lopty, ktoré tam nechali pre deti úplne zadarmo, boli postupne rozkradnuté. Vrchol však prišiel pred pár dňami. "Vedľa lavičky boli ľudské výkaly s použitým toaletným papierom. Okrem toho sme museli zbierať aj použité hygienické vložky. Je veľmi smutné a ponižujúce, že na našom vlastnom pozemku musíme upratovať po cudzích ľuďoch takéto veci," napísala.
"Mrzí nás, že naša dobrá vôľa bola zneužitá. Všetko, čo sa na tomto mieste nachádza, bolo vybudované a zaplatené z našich vlastných peňazí. Nikto nám na to neprispel a o celé miesto sa staráme sami," povedala. Ľuďom po týchto negatívnych skúsenostiach odkázala, že odteraz je vstup na Hojdačku nad obcou Stožok a na celý tento súkromný pozemok možný len so súhlasom majiteľa. Bez súhlasu majiteľa je vstup na pozemok zakázaný.
"Ďakujeme všetkým slušným ľuďom, ktorí si toto miesto vážili a správali sa s rešpektom. Žiaľ, správanie niektorých jednotlivcov pripravilo o možnosť navštevovať toto miesto aj všetkých ostatných. Prosíme všetkých, aby naše rozhodnutie rešpektovali," dodala.