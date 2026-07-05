Berlín rieši utajované informácie: AfD by mohla prísť o prístup k citlivým dátam

BERLÍN - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v nedeľu uviedol, že spolkový kabinet v Berlíne zvažuje zatajenie citlivých informácií pred ministrami krajinských vlád v prípade, ak by ich zostavila strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovaná za krajne pravicovú. Informuje o tom agentúra AFP.
Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že AfD by mohla v septembrových krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku získať absolútnu väčšinu, čo znamená, že by prvýkrát vytvorila regionálnu vládu. V nemeckom spolkovom systéme majú krajinské vlády široké právomoci v mnohých oblastiach vrátane riadenia polície a spravodajských služieb.
Kontrola prístupu k dátam
Na otázku denníka Bild, či by krajinská vláda pod vedením AfD mala dôsledky napríkald pre armádne základne v daných spolkových krajinách, Pistorius odpovedal: „Veľmi podrobne analyzujeme otázku, komu môžeme udeliť prístup k utajovaným skutočnostiam. Sme povinní, pretože ide o bezpečnosť našej krajiny.“
Pistoriusove výhrady
Pistorius, ktorý patrí k stredoľavicovej Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD), uviedol, že by sa necítil dobre, keby mal odovzdávať tajné informácie krajinskému ministrovi za AfD. „Stačí si vypočuť verejné vyhlásenia mnohých predstaviteľov AfD. Ich blízky vzťah k (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi sa nedá prehliadnuť,“ dodal.
AfD čelí pravidelnej kritike za svoje úzke väzby na Moskvu, pripomína AFP. V septembri sa uskutočnia voľby aj v ďalšej spolkovej krajine na východe Nemecka, v Meklenbursku-Prednom Pomoransku, ktorá patrí medzi hlavné bašty AfD. Strana tam rovnako vedie v prieskumoch, no zisk absolútnej väčšiny je menej pravdepodobný.
AfD od získania druhého miesta v minuloročných parlamentných voľbách stabilne stúpa aj v celonárodných prieskumoch, pričom stredopravicová únia CDU/CSU kancelára Friedricha Merza klesla na druhú pozíciu. Celonárodný prieskum zverejnený v nedeľu pripísal AfD osempercentný náskok pred CDU/CSU, keď strany získali 29, respektíve 21 percent, dodáva francúzska agentúra.