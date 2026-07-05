Pozor na leto pri vode: Polícia apeluje na návštevníkov kúpalísk, aby si chránili veci aj autá

BRATISLAVA - Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá a chránili sa pred „vreckármi“. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Pred opustením motorového vozidla skontrolujte, či je vozidlo uzamknuté a zavrite na vozidle všetky okná. Pri každom aj krátkodobom opustení vozidla v ňom nenechávajte finančnú hotovosť, mobil, kabelku, doklady a iné cenné veci na viditeľných miestach,“ pripomínajú policajti. Vodičom radia, aby si ani v odkladacej skrinke vozidla nenechávali doklady či rezervný kľúč a aby v nočných hodinách parkovali na osvetlených miestach.
Na kúpaliská nie je vhodné brať si zbytočné cennosti, platobné karty či veľké sumy peňazí. Policajti odporúčajú využívať možnosť odložiť si svoje osobné veci do skriniek alebo trezorov. „Kabelky, tašky a ruksaky, v ktorých máte osobné doklady, peňaženky je potrebné mať blízko pri tele a stále pod kontrolou,“ dodali policajti. Peňaženku a osobné doklady odporúčajú nenechávať na miestach, odkiaľ sa dajú ľahko vybrať.
Polícia v teréne
„Na bezpečnosť návštevníkov frekventovaných kúpalísk budú počas letných mesiacov dohliadať aj policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave formou hliadkovej a obchôdzkovej služby hliadok poriadkovej polície,“ uzavrela polícia.