V4 spája sily: Cestovanie naprieč strednou Európou má byť jednoduchšie a atraktívnejšie

BRATISLAVA - Slovensko v rámci terajšieho ročného predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) od 1. júla prevzalo vedúcu úlohu aj v platforme podporujúcej rozvoj cestovného ruchu v strednej Európe Discover Central Europe (Objavte strednú Európu). Spoluprácu v tejto oblasti chce podporiť podnietením tvorby atraktívnych cezhraničných itinerárov, informovala národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku Slovakia Travel.
Discover Central Europe predstavuje spoločnú komunikačnú, propagačnú a marketingovú iniciatívu národných organizácií pre propagáciu cestovného ruchu v krajinách V4 - Slovakia Travel, CzechTourism, Visit Hungary a Polish Tourism Organisation. Jej hlavným cieľom je spoločná propagácia stredoeurópskeho regiónu vo vzdialených, mimoeurópskych krajinách.
Spoločná propagácia regiónu
„Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko sú pre vzdialené zdrojové trhy atraktívne práve ako jeden región s možnosťou navštíviť viac krajín v rámci jednej cesty. Spoločná propagácia prináša Slovensku konkrétne benefity - zvyšuje jeho viditeľnosť a prispieva k rastu príjazdového cestovného ruchu,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. Budúcnosť propagácie strednej Európy vidí v spoločných príbehoch a prepojených cestách.
Partnerstvo funguje od roku 2003 a predstavuje jeden z najúspešnejších príkladov dlhodobej regionálnej spolupráce v európskom cestovnom ruchu. „Počas slovenského predsedníctva vo V4 chceme rozvíjať spoluprácu podnietením vytvorenia atraktívnych tematických multi-country itinerárov, ktoré prirodzene prepoja všetky štyri krajiny regiónu. Naším cieľom je premeniť geografickú blízkosť a kultúrnu rozmanitosť strednej Európy na atraktívne cestovateľské zážitky pre návštevníkov zo vzdialených trhov,“ priblížila Mária Schvarczová z odboru zahraničných vzťahov Slovakia Travel, ktorá má spoluprácu v rámci Discover Central Europe na starosti.
Tematické cestovné trasy
Vzniknúť by mali itineráre zamerané na kultúrne dedičstvo, pamiatky UNESCO, aktívny oddych, kúpeľníctvo, gastronómiu či autentické zážitky z regiónov. Takéto tematické trasy umožnia návštevníkom spoznať viac krajín počas jednej cesty, predĺžia ich pobyt a podporia rast návštevnosti aj počtu prenocovaní.
Medzinárodné marketingové aktivity
„Subjektom cestovného ruchu zo Slovenska prinesie platforma Discover Central Europe v blízkej budúcnosti priestor na účasť na B2B rokovaniach v Japonsku, USA, Kanade a Číne. Realizované budú dve influencer kampane v spolupráci s Európskou komisiou pre cestovný ruch na čínskom a japonskom trhu,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
„Hlavným prínosom Discover Central Europe je diverzifikácia predaja produktov cestovného ruchu a vytvorenie priestoru na nadviazanie priamej obchodnej spolupráce subjektov cestovného ruchu krajín V4 a subjektov cestovného ruchu v Severnej Amerike, Ázii a na Blízkom východe,“ dodala Eliášová. Platforma zahŕňa aj vzájomnú koordináciu a zdieľanie aktivít a finančnej podpory národnými organizáciami cestovného ruchu štyroch krajín stredoeurópskeho regiónu.