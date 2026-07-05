Obrovský požiar pri Solúne: Hustý dym zahalil mesto, evakuujú obce

SOLÚN - Na severovýchode Grécka v sobotu vypukol požiar, ktorý sa rýchlo šíri k predmestiam druhého najväčšieho mesta Solún. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa plamene šírili smerom k samotnému mestu, avšak na evakuáciu vyzvali obyvateľov troch malých obcí severne od Solúnu. Informuje správa agentúry AP.
Požiar vypukol v rokline v horskej oblasti okolo 20.30 h a rýchlo sa rozšíril do nížiny, kde začali horieť prevažne krovinové porasty, uviedol grécky hasičský zbor. Hoci neboli poškodené žiadne obytné budovy, z oblasti hlásia niekoľko podnikov, ktoré zachvátili plamene. Požiar je viditeľný aj zo Solúnu. Miestni obyvatelia tiež počuli výbuchy po tom, čo sa v horiacich podnikoch vznietili horľavé materiály. Hustý oblak dymu zahalil niekoľko predmestí a západné časti mesta.
Zasahovalo 115 hasičov
Aktuálne v postihnutej oblasti zasahuje 115 hasičov s 38 vozidlami. Krátko sa zapojili aj hasičské lietadlá, ktoré však v tme nemôžu zasahovať. Hasenie navyše sťažuje silný vietor. Požiare v Grécku sú počas letnej sezóny bežné. Prvý veľký požiar tento rok vypukol v stredu v centrálnej časti pevninského Grécka, pri ktorom zahynul otec a jeho 12-ročný syn. Grécko sa zatiaľ vyhlo extrémnym horúčavám, ktoré zasiahli veľkú časť zvyšku Európy. V sobotu zaznamenali aj ďalšie požiare v okolí Solúna - v obľúbenej dovolenkovej destinácii Chalkidiki a meste Kilkis.