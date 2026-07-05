Dovolenka mala pre rodinu z Česka skoro tragické následky: Dve deti odnieslo more! Nasledovala dráma

SENJ - Dramatické momenty nastali na chorvátskej pláži Banj v mestečku Senj. Dve deti plaviace sa na paddleboarde začal niesť prúd smerom k ostrovu Krk. Ich rodičia plávali za nim v snahe pomôcť im, ale čoskoro sa vyčerpali a aj oni sa stali obeťou prúdu.
Informácie o nebezpečnej situácii sa našťastie rýchlo dostali až k miestnej námornej polícii, ktorá okamžite prišla rodine na pomoc. "Štvorčlennú rodinu čoskoro zbadala a bez úhony ju vytiahla z mora," uviedol chorvátsky web index.hr.
Dramatická situácia, ktorá mohla skončiť katastrofou, tak mala šťastný koniec. Dobre dopadla aj podobná situácia, ktorá aj v piatok nastala na Makarskej. Aj tam more odnieslo chlapca na paddleboarde. Rodičia sa za ním vydali na vodné bicykle, následne sa ale aj oni dostali do nebezpečenstva. Aj v tomto prípade sa rodinu podarilo včas zachrániť.