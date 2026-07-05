Doprava v Nitre bude obmedzená: Ulicu B. Slančíkovej čakajú čiastočné aj úplné uzávery

Nitra 5. júla (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia na Ulici Boženy Slančíkovej v Nitre. Čiastočná uzávera ulice sa začne v pondelok (6. 7.) o 8.30 h a potrvá do 16. júla do 6.00 h. Dôvodom obmedzení sú stavebné práce pri okraji vozovky, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Doprava v bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
Následne v termíne od 16. júla od 6.00 h do 19. júla do 22.00 h je naplánovaná úplná uzávera cesty. Jej dôvodom bude realizácia výmeny asfaltového krytu vozovky. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase vyznačenej dočasným dopravným značením. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a svojím prístupom prispeli k bezproblémovému priebehu samotnej realizácie prác.