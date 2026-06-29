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Čierny deň pre umelecký svet: Zomrel známy slovenský herec

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ŽILINA - Rok 2006 bol preňho posledným! Tento svet opustil herec Pavol Krištofek.

„So zármutkom sme prijali správu o úmrtí nášho bývalého kolegu, herca Pavla Krištofka, ktorý bol v roku 2013 členom umeleckého súboru Mestského divadla Žilina,“ uviedlo na sociálnej sieti Mestské divadlo Žilina. „S úctou a vďakou spomíname na jeho umeleckú prácu. Jeho herecké pôsobenie navždy zostane súčasťou histórie nášho divadla.“

Pavol Krištofek
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Pavol Krištofek  (Zdroj: FB/Mestské divadlo Žilina)
Na javisku Mestského divadla Žilina stvárnil postavu Marmeladova v inscenácii adaptácie Dostojevského románu Zločin a trest v réžii Eduarda Kudláča. Účinkoval aj v psychologickej krimi estráde Expand v réžii Blaha Uhlára, ktorá vznikla metódou kolektívnej tvorby, a v inscenácii hry Elfriede Jelinek Zimná cesta v réžii Tomáša Procházku. Diváci ho mohli vidieť aj na obrazovkách TV Markíza, a to v seriáloch Mesto tieňov či V mene zákona.
 

Pavol Krištofek
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Pavol Krištofek  (Zdroj: FB/Mestské divadlo Žilina)

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