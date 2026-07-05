AKTUÁLNE Poriečna polícia pátra po nezvestnej osobe na Seneckých jazerách!

BRATISLAVA - Príslušníci poriečneho oddelenia poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru pátrajú od soboty (4. 7.) po nezvestnej osobe na Seneckých jazerách. Informovala o tom v nedeľu Zuzana Hrabovská z Prezídia Policajného zboru.
Z dôvodu zníženej viditeľnosti po niekoľkých hodinách bolo pátranie po nezvestnej osobe v sobotu ukončené. Pokračuje aj počas nedele.
Opitý lodník skončil v rukách polície
Poriečna polícia spolu s Dopravným úradom v sobotu riešila aj prípad 44-ročného lodníka pod vplyvom alkoholu. „Kontrolu tlačného remorkéra vykonala poriečna polícia na hlavnom toku rieky Dunaj v úseku pri Devínskom kameňolome v Bratislave. Počas kontroly podrobili vodiča plavidla dychovej skúške. Prvá dychová skúška ukázala 0,54 mg/l (1,13 promile) alkoholu v dychu, pri opakovanej skúške bol nameraný výsledok 0,52 mg/l (1,08 promile),“ uviedla Hrabovská.
Mužovi, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, po opakovanej pozitívnej dychovej skúške obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ho plavidlom na breh. Poriečni policajti ho odovzdali hliadke príslušného obvodného oddelenia Policajného zboru na vykonanie ďalších úkonov.
Polícia prijala počas letnej turistickej sezóny viacero opatrení, ktoré vykonáva aj poriečne oddelenie Policajného zboru. Hliadky budú nasadené na vodných plochách naprieč Slovenskom. Policajti budú naďalej kontrolovať plavidlá, pričom môžu podrobiť osobu, ktorá plavidlo vedie, dychovej skúške na zistenie alkoholu alebo orientačnému testu na prítomnosť drog. Taktiež v rámci oprávnení sú osoby, ktoré na plavidle príslušník Policajného zboru zastaví, povinné predložiť ku kontrole doklady na vedenie plavidla a doklad totožnosti. Počas kontroly môže poriečny policajt preverovať plavidlo a osoby v informačných systémoch polície, ako aj vykonať vizuálnu kontrolu plavidla v súvislosti s pátraním po osobách alebo veciach.
Polícia vyzýva k zodpovednosti počas leta
„Apelujeme na všetkých návštevníkov vodných plôch, aby dodržiavali pravidlá bezpečnej plavby a kúpania, neohrozovali iných návštevníkov, dodržiavali predpisy a správali sa zodpovedne,“ doplnila Hrabovská. Počas letnej turistickej sezóny bude polícia kontrolovať vodičov nielen na cestách, ale aj osoby, ktoré vedú plavidlo na vodnej ploche. V opatreniach, z dôvodu zabezpečenia poriadku a bezpečia občanov počas leta, bude polícia naďalej pokračovať.