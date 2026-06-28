TROPICKÝ ONLINE Nekonečné horúčavy spustili dominový efekt: Polícia podvečer ohlásila ĎALŠIU obeť!

BRATISLAVA/PRAHA - Po tropickej sobote, kedy takmer padli neuveriteľné štyridsiatky je tu záver víkendu. Ani pri ňom meteorológovia nepoľavujú zo svojich varovaní a výstrahy pred vysokými teplotami naďalej platia na viacerých častiach juhozápadu Slovenska. Situácia vyzerá priam neriešiteľne aj v zahraničí. Susedia v Európe, ale aj inde vo svete prakticky každý deň prepisujú desivé teplotné rekordy. Nezaostáva ani Slovensko, ktoré si, žiaľ, pripísalo aj niekoľko obetí na vodných plochách, a to len za pár hodín. V nedeľu prišli o život už tri osoby.
archívne video
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- tragická bilancia úmrtí pokračuje aj v nedeľu, pri Dobšinskej Maši zomrel muž po skoku do jazera, pri Draždiaku zas našli 86-ročného muža bez známok života, podvečer hlásia aj tretiu obeť z vodnej nádrže Kanianka pri Prievidzi,
- pri vodných aktivitách v blízkosti jazier a iných plôch už na Slovensku zahynulo už niekoľko ľudí,
- výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami sa aj v nedeľu týkajú prakticky všetkých okresov na juhozápade a časti juhovýchodu krajiny, neskončia ani v pondelok,
- počas tropických dní, ktoré sú práve teraz, obmedzte aktivity v exteriéri a vyčkajte do chladnejšieho počasia.
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18:27 Polícia za nedeľu ohlásila už tretiu obeť v súvislosti s pohybom pri vodných plochách. Tentokrát vytiahli telo muža z vodnej nádrže Kanianka v okrese Prievidza. Muž mal 37 rokov. Polícii nález tela oznámil 70-ročný občan, ktorý sa potápal. "Zároveň bude nariadená pitva, ktorá pomôže objasniť presnú príčinu úmrtia," dodala polícia.
18:15 V nedeľu na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach - Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že národný teplotný rekord odolal.
17:55 Pre extrémne vysoké teploty už výnimočne prikročil k opatreniam aj Prezidentský palác. Počas najbližších dní nebude pri paláci klasická čestná stráž. Palác však bude inak fungovať v bežnom režime.
17:50 V Poľsku dnes padol absolútny teplotný rekord, v meste Slubice na západe krajiny bolo nameraných 40,5 stupňa. Podľa agentúry AFP to uviedla poľská meteorologická agentúra IMGW.
17:45 Ľudí kosia nielen horúčavy, ale aj kúpanie, u susedov v Čechách majú ďalší pripad utopenia. Na Slapskej priehrade v kempe Ždáň dnes okolo poludnia utonul muž, ročník 1998. Z vody ho vytiahli svedkovia, záchranárom sa však nepodarilo muža zachrániť, povedala policajná hovorkyňa Michaela Richterová.
17:00 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že v dôsledku extrémne vysokých teplôt dochádza v nedeľu k meškaniam viacerých vlakov. Na diaľkových vlakoch na trase Bratislava - Košice - Bratislava a na medzinárodných vlakoch EC Kúty - Štúrovo - Kúty eviduje meškania približne do 60 minút.
16:45 V Nemecku dnes opäť padol teplotný rekord. Na meraciu stanicu Neissemünde pri poľskej hranici namerali meteorológovia podľa predbežných údajov 41,7 stupňa Celzia. Doterajší rekord bol zo soboty a predstavoval 41,5 stupňa. Ten predchádzajúci 41,2 stupňa bol z piatka. Predtým držala šesť rokov rekord teplota 41,2 stupňa nameraná na staniciach v Tönisvorste a v Duisburgu v Severnom Porýní-Vestfálsku.
16:30 Súčasná vlna horúčav je v strednej Európe jednou z najväčších, pričom vedci upozorňujú, že tento jav má negatívny vplyv na fungovanie spoločnosti. Epizód, keď maximálna denná teplota presiahne aspoň tri dni po sebe 30 stupňov Celzia, pribúda a vlny sa vyskytujú častejšie. Zrejme najzávažnejšími dopadmi sú tzv. nadúmrtia, teda počet zosnulých presahujúci priemer, uviedla v tlačovej správe Monika Hojdanová z Ústavu výskumu globálnej zmeny AV ČR - Czechglobe.
15:30 Sobotňajšie nové teplotné maximum Česka bolo dnes prekonané, meteorológovia už pred 15.00 h namerali v Doksanoch na Litoměřicku 41,1 stupňa. Je to súčasne prvá dvadsaťštyriročná teplota v oficiálnej sieti českých meracích staníc, uviedol na facebooku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podľa neho ale nameraná hodnota nie je konečná, pretože teploty ďalej stúpajú.
15:15 Obete utopenia narastajú aj u susedov. Policajní potápači našli dnes dopoludnia v priehrade Hracholusky za Plzňou telo 17-ročného mladíka. Utopil v sobotu okolo 17:00. Po vykonanej obhliadke miesta potápačmi zo zásahovej jednotky krajského riaditeľstva bolo telo vyzdvihnuté na hladinu, povedala policajná hovorkyňa Eva Červenková. Prípad ďalej preverujú kriminalisti.
14:45 Súčasná vlna horúčav prispieva aj k mimoriadne rýchlemu odtopeniu švajčiarskych ľadovcov. Upozornil na to podľa agentúry AFP šéf švajčiarskej glaciologickej siete GLAMOS Matthias Huss. Masa ľadu naakumulovaného vo švajčiarskych ľadovcoch za celú poslednú zimu sa pravdepodobne úplne roztopí do pondelka. Skôr v roku sa to stalo podľa dát zhromažďovaných už 26 rokov iba roku 2022.
14:11 Polícia sumarizuje "čierny víkend" a hovorí už o ôsmich obetiach. Vyzýva na zodpovednosť.
13:37 Pri Dolnej Rožínke v Českej republike sa v sobotu utopil tridsaťpäťročný muž. Kúpal sa v zatopenom lome. Presné príčiny tragickej udalosti preverujú policajti. Telo našli potápači dnes ráno. Novinára o tom informovala hovorkyňa polície na Vysočine Dana Čírtková.
13:22 Krátko po prípade pri Dobšinej polícia v Bratislave oznámila úmrtie 86-ročného muža pri Draždiaku, ktorého už našli bez známok života. "Na miesto sa dostavili policajti Poriečneho oddelenia PPZ ako aj Hasičského a záchranného zboru, ktorí z vodnej plochy jazera vytiahli telo nezvestného muža bez známok života," napísala polícia v Bratislave.
13:18 Polícia oznámila ďalšie tragické úmrtie. "Podľa doterajších informácií muž po požití alkoholu skočil do vody, plával niekoľko metrov, následne sa stratil pod hladinou a už nevyplával. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Okolnosti udalosti policajti preverujú," informovala polícia. Ide tak už o siedmy prípad náhlej smrti na vodnej ploche za tento víkend.
12:48 SČK odporúča pri pobyte detí pri vode využívať kvalitné a certifikované plavecké pomôcky, ktoré zvyšujú ich bezpečnosť a viditeľnosť. Medzi vhodné patria plavecké rukávniky či certifikované plavecké vesty, ktoré poskytujú oporu a vztlak, pričom je dôležité, aby zodpovedali hmotnostnej kategórii dieťaťa a boli správne upevnené.
Zároveň upozorňuje, že nie všetky pomôcky slúžia na ochranu pred utopením - napríklad penové dosky či nafukovacie kolesá majú skôr výcvikový alebo rekreačný charakter a nezaručujú bezpečnosť vo vode. Ani kvalitná plavecká pomôcka však nenahrádza neustály a nevyhnutný dohľad dospelej osoby. V prípade, že sa človek stane svedkom topenia, mal by okamžite privolať pomoc na tiesňovej linke 112 a do vody vstupovať len vtedy, ak tým neohrozí vlastný život. Netreba preceňovať svoje plavecké schopnosti ani fyzické sily a vyhýbať sa nadmernej konzumácii alkoholu pred vstupom do vody. Zároveň radí, aby ľudia nechodili k vode sami a počas plávania na seba navzájom dohliadali.
12:35 V katastri obce Sekule v okrese Senica prebieha v týchto dňoch pravidelný letecký monitoring pomocou dronov v rámci krízového riadenia. Stalo sa tak z dôvodu pretrvávajúceho sucha a zvýšeného rizika vzniku požiarov v oblasti Záhoria. Na sociálnej sieti o tom informoval Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Sekule.
12:29 Národná zoologická záhrada Bojnice prijala v súvislosti s aktuálnymi vysokými teplotami viaceré opatrenia. Okrem iného zabezpečuje ochladzovanie zvierat aj expozícií. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti.
11:46 Nedeľný program Zemplínskych slávností v Michalovciach upravili pre výstrahu tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Úvodný blok Hrádok: Príbeh oživeného obra, ktorý sa mal začať o 15.00 h, organizátori presunuli na 8. augusta. Informovala referentka odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Henrieta Macúrová, program sa tak v nedeľu začne o 17.00 h blokom Mosty priateľstva.
11:26 Polícia upozorňuje verejnosť na zvýšené riziko tragických udalostí pri vodných plochách počas horúcich letných dní. Len za uplynulé dva dni eviduje na území Bratislavského kraja šesť prípadov úmrtí vo vode. Ľudí preto vyzýva na opatrnosť, zodpovedné správanie a nepreceňovanie vlastných síl. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.
11:00 Nemecko má za sebou doteraz najteplejšiu zaznamenanú noc. V saskej obci Kubschütz, ktorá sa nachádza asi 25 kilometrov od hranice s Českom, teplota celú noc neklesla pod 29,4 stupňa Celzia, čo je absolútny nočný rekord. Oznámila to nemecká meteorologická služba DWD.
10:40 Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a zvýšená spotreba vody spôsobili nedostatok pitnej vody v obciach Mojmírovce a Svätoplukovo v okrese Nitra. V niektorých vyššie položených častiach obcí už voda z verejného vodovodu netečie. V mene Vodárenskej správcovskej spoločnosti (VSS) Mojmírovce o tom informovala obec Mojmírovce na svojom webe.
9:20 Na celom Slovensku platia v nedeľu výstrahy pred horúčavami. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 33 stupňov Celzia. Na západe a juhu krajiny, ale aj v niektorých lokalitách na východe môže byť nad 38 stupňov Celzia. Výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa sú vydané v nedeľu na čas od 11.00 h do 20.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe. Výstraha tretieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Trenčianskeho kraja.
9:00 Francúzske zdravotnícke úrady v nedeľu oznámili, že pre súčasnú vlnu rekordných horúčav sa výrazne zvýšil počet úmrtí. Píše agentúra AFP. „Od 24. júna sme zaznamenali približne o 1000 úmrtí viac (ide o predbežné údaje) v porovnaní s počtom úmrtí evidovaným v predchádzajúcich mesiacoch,“ uviedla francúzska agentúra pre verejné zdravie (Santé publique France).
8:45 Česko má za sebou ďalšiu tropickú noc. Teplota neklesla pod 20 stupňov Celzia na 40 percentách meracích staníc, na niekoľkých miestach dokonca ani pod 25 stupňov, čo sa počas merania doteraz stalo iba na siedmich staniciach. Vietor počas noci na niektorých miestach dokonca spôsobil rast teplôt, uviedol Český hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na facebooku.
8:09 Na Záhorí bola situácia kritická a teploty tropické už pred ôsmou hodinou ráno. Tvrdí do SHMÚ v statuse. "Na krajnom západe Slovenska teplota vzduchu už krátko pred pol ôsmou stihla vystúpiť na 30 stupňov Celzia a tropický deň tam tak majú už takto skoro ráno. Podarilo sa to na dvoch staniciach umiestnených pomerne blízko seba - Malacky a Kuchyňa - Nový Dvor," napísali.
7:51 Pred nebezpečím vysokých teplôt vystríha aj polícia. Opätovne zhrnula alarmujúci počet obetí zo začiatku víkendu a vyzýva na opatrnosť pri vode. "Buďte opatrní a zodpovední, nepreceňujte svoje sily a schopnosti, nepožívajte v nadmernom množstve alkoholické nápoje, pred plávaním sa najprv ovlažte, rozhorúčené telo môže na zmenu teploty zle zareagovať, nepredceňujte svoje plavecké schopnosti, dohliadajte na seba navzájom. Je dobré, ak sa na mieste nenachádzate sám, ale počas plávania ste pod dozorom ďalšej osoby," píšu.
7:22 Vlna horúčav pokračuje. Vysoké teploty potrápia Slovensko aj v nedeľu. Teplota môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov Celzia. Naďalej platia výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru.
7:00 V tropických dňoch vyhľadávajú Česi v obchodoch klimatizácie, ventilátory, ľad alebo bazény a príslušenstvo do nich. Vyplýva to z vyjadrenia predajcov, ktoré oslovila ČTK. Ich predaj sa v niektorých prípadoch až sedemkrát zvýšil. Tento víkend sa má maximálna nameraná teplota priblížiť, alebo aj prekonať 41 stupňov Celzia.
6:59 Výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre takmer všetky okresy na juhozápade a časti juhovýchodu Slovenska. Výstrahy 3. stupňa však neskončia ani v pondelok 29. júna. Bez výstrah už narozdiel od soboty nebude ani jeden slovenský okres. Výstrahy prvého stupňa sa už dotknú aj severných častí Slovenska. V pondelok sa očakávajú ešte väčšie trópy.
6:58 Horúčavy môžu skomplikovať aj menej náročnú turistiku v horách. Horská záchranná služba (HZS) preto návštevníkom odporúča, aby túry počas vysokých teplôt dôkladne plánovali, vyrážali skoro ráno a nepodceňovali pitný režim ani ochranu pred slnkom.
Ako upozorňujú horskí záchranári, fyzická aktivita je pri vysokých teplotách pre organizmus výraznou záťažou. „Hory počkajú a netreba sa hnať za dosiahnutím nejakého svojho cieľa za každú cenu. Tá cena totiž môže siahať až na úroveň ľudského života,“ uviedli. Ak sa návštevníci napriek výstrahám pred vysokými teplotami rozhodnú ísť na túru, mali by vyraziť skoro ráno, aby sa vyhli poludňajšiemu slnku. Zároveň je tak väčšia šanca, že ich nezastihnú popoludňajšie búrky, ktoré často súvisia práve s vysokými teplotami.
Júnové tragédie NEBERÚ KONCA: O život prišiel ďalší Slovák (†54), našli ho na vodnej ploche pri Senci!
6:57 Na Slovensku v sobotu padol štyri roky starý júnový teplotný rekord. Meteorológovia oznámili, že na niekoľkých miestach namerali cez 39 stupňov Celsia. Ešte teplejšie by v krajine podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) malo byť práve dnes.
TROPICKÝ ONLINE Mimoriadne tragický víkend: Počet utopených DRAMATICKY rastie, ďalšie dve obete na Zlatých pieskoch!
Horúčavy zabíjajú a Slovensko zasiahla séria tragédií pri vode
Extrémne horúčavy, ktoré počas víkendu sužovali veľkú časť Európy, si na Slovensku vyžiadali ďalšie obete. Počas dvoch dní zomrelo pri jazerách a vodných plochách už päť ľudí. Tragédie sa odohrali v Bratislave, pri Senci aj na východe krajiny. Odborníci upozorňujú, že kombinácia vysokých teplôt, alkoholu a vstupu do vody môže mať fatálne následky.
Sobota 27. júna priniesla na Slovensko mimoriadne vysoké teploty, keď sa v niektorých lokalitách teplota priblížila až k hranici 40 stupňov Celzia.
Tragédia pri Senci a pri Čunovskom jazere v Bratislave
Polícia prijala v sobotu po 16.00 h oznámenie o osobe vo vode v blízkosti obce Réca v okrese Senec. Na mieste našli 54-ročného muža bez známok života.
Podľa doterajších zistení mal muž pred vstupom do jazera konzumovať alkohol. Následne vošiel do vody, z ktorej sa už nevynoril. Okolnosti tragédie vyšetruje polícia.
Len niekoľko hodín predtým zasahovali záchranné zložky pri Čunovskom jazere v Bratislave. Pri brehu našli 20-ročnú ženu bez známok života.
Záchranári sa ju ešte pokúšali oživiť, no lekár po 13. hodine konštatoval smrť. Príčiny úmrtia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Trópy aj v zahraničí a rekordy prepisovali aj Dáni
Extrémne horúčavy zasiahli prakticky celú strednú Európu. Rekordy padali aj v zahraničí – vo švajčiarskom Bazileji namerali 38,8 stupňa, v Nemecku až 41,5 stupňa, v Česku 40,6 stupňa a v Dánsku zaznamenali historický rekord 36,6 stupňa Celzia.
Práve mimoriadne teploty podľa odborníkov výrazne zvyšujú riziko kolapsov organizmu, dehydratácie či nebezpečných situácií pri kúpaní.
Posledný týždeň bol u nás mimoriadne tragický
Už piatok 26. júna priniesol tri tragické udalosti. K úmrtiam došlo na bratislavskej Kuchajde, na Veľkom Draždiaku a ďalší človek prišiel o život vo vodnej ploche v Richnave na východe Slovenska.
Po sobotných tragédiách v Čunove a pri Réci tak počet obetí za posledné dva dni stúpol už na päť.
Júnové tragédie NEBERÚ KONCA: O život prišiel ďalší Slovák (†54), našli ho na vodnej ploche pri Senci!
Verejnosť v uplynulých týždňoch zasiahol aj tragický prípad pri Komárne, kde pri vode zahynul mladý študent strednej školy.
Opakujúce sa nešťastia z rôznych častí Slovenska opäť upozorňujú na riziká, ktoré prináša letná sezóna. Vysoké teploty, únava organizmu, pobyt na priamom slnku či konzumácia alkoholu môžu vytvoriť mimoriadne nebezpečnú kombináciu.
Polícia varuje: Nepreceňujte svoje sily
Policajti po ďalšej tragédii opätovne apelovali na verejnosť.
„Touto cestou apelujeme na verejnosť, aby pri návšteve vodných plôch boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje,“ uviedla polícia.
Začiatok letnej sezóny sa tak na Slovensku zmenil na mimoriadne tragické obdobie. Záchranné zložky opakovane upozorňujú, že aj zdanlivo pokojná vodná plocha môže byť počas extrémnych horúčav a po požití alkoholu smrteľne nebezpečná. Situáciu sledujeme aj v nedeľu.