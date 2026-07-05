Česko bojuje s nebezpečnou infekciou: Najväčšia epidémia za posledných 30 rokov! Hlásia aj mŕtvych

PRAHA - Susedné Česko zasiahla najväčšia epidémia svrabu za posledných 30 rokov. Len od začiatku roka sa podľa Štátneho zdravotného ústavu nakazilo už vyše 7-tisíc ľudí, čo je o 2-tisíc viac ako za rovnaké obdobie minulý rok. Štyria ľudia dokonca zomreli.
Svrab sa podľa lekárov najčastejšie šíri medzi mladými ľuďmi a seniormi. Najviac nakazených je medzi ľuďmi do 19 rokov. Najčastejšie z Moravskosliezskeho kraja. Od januára do tohtoročného 29. júna hygienici napočítali takmer 670 prípadov. Vlani ich v rovnakom období bolo o viac ako 200 menej. Informuje o tom web tn.cz.
Ako upozornili hygienici, k nákaze dochádza, keď sa trie koža o kožu, telo na telo, to znamená aj pri pohlavnom styku. Ďalší veľmi častý spôsob prenosu nákazy svrabu je podľa hygienikov z uteráka alebo posteľnej bielizne. Svrabom často trpia aj seniori pripútaní na lôžko, najmú v zariadeniach, kde dochádza k úzkemu kontaktu medzi personálom a ľuďmi, o ktorých sa starajú.
Štyria seniori na svrab dokonca zomreli. „Vďaka tomu, že dochádza k rozškriabaniu kože, tak sa môže zaniesť bakteriálna infekcia, napríklad zlatý stafylokok, môžu tieto baktérie potom v krvnom obehu spôsobiť pre srdce závažné postihnutie orgánov,“ vysvetlila epidemiologička Katarína Fabiánová.