Pred rokmi stratila Haasová dve deti: Bolestná spomienka teraz ožila

BRATISLAVA - Sú bolesti, ktoré čas nikdy úplne nezahojí. Herečka Zuzana Haasová patrí medzi ženy, ktoré si prešli tou najťažšou skúškou – stratou dvoch detí. Na dcérku Karolínku ani synčeka Šimonka nikdy nezabúda a pri príležitosti nedožitých narodenín svojej prvorodenej dcéry zverejnila na sociálnej sieti dojímavé slová, ktoré sa dotkli mnohých ľudí.
Zuzana Haasová si v minulosti prešla mimoriadne bolestivými životnými skúškami, ktoré by poznačili každého rodiča. Dvakrát prišla o svoje vytúžené deti – najskôr o dcérku Karolínku a neskôr aj o synčeka Šimonka. Napriek obrovskej strate a bolesti, ktorá ju sprevádzala, nikdy nestratila vieru v život ani v to, že aj po najťažších chvíľach môže prísť nádej. Prvá tragédia zasiahla herečku v roku 2013.
Jej dcérka Karolínka sa síce narodila živá, no napriek obrovskej snahe lekárov sa ju nepodarilo zachrániť. Strata vlastného dieťaťa patrí medzi najbolestivejšie životné skúsenosti a Zuzana sa s touto ranou vyrovnávala veľmi dlho. O dva roky neskôr sa zdalo, že osud jej dopraje nový začiatok. Opäť otehotnela a s partnerom sa tešili na príchod synčeka Šimonka. Ani tentoraz však príbeh nemal šťastný koniec. Chlapček zomrel ešte pred pôrodom, čo znamenalo ďalšiu obrovskú ranu pre celú rodinu.
Napriek tomu sa herečka nikdy neprestala hlásiť k svojim dvom anjelským deťom a otvorene hovorí o tom, že zostávajú navždy súčasťou jej života. Na Karolínku a Šimonka myslí dodnes. Často si predstavuje, akí by dnes boli, ako by vyzerali či aké by mali povahy. Spomienky na nich nezostávajú len v jej srdci – rozpráva o nich aj svojim dcéram, aby vedeli, že mali staršiu sestričku a bračeka, ktorí navždy patria do ich rodiny. Silné emócie zdieľala aj so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti, kde si pripomenula deň, keď by Karolínka oslávila narodeniny.
„Dnes je deň, kedy by mala naša 13 rokov, preto jediný zmysel života je len život, všetko ostatné sú zbytočne egoistické prkotiny a najlepšie sa na to hodí slovo ‚rýžoviny‘,“ zverila sa. Ku svojim slovám pridala aj hashtagy, v ktorých stálo: smrť, život, narodenie, spomienka a Karolínka. Aj napriek bolestivým skúsenostiam sa dnes Zuzana Haasová môže tešiť zo svojej rodiny. Je mamou troch dcér – Romi, Marínky a Johannky, ktoré sú pre ňu veľkou oporou a každodennou radosťou. Hoci na Karolínku a Šimonka nikdy nezabudne a ich miesto v jej srdci zostáva navždy nezastupiteľné, život jej postupne priniesol aj nové dôvody na úsmev.