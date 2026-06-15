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OSN bije na poplach: Irán od januára popravil najmenej 40 osôb

Volker Türk
Volker Türk (Zdroj: SITA/Martial Trezzini/Keystone via AP)
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TASR

ŽENEVA - V Iráne od začiatku roka popravili najmenej 40 ľudí vrátane 18 demonštrantov, a to z „dôvodu národnej bezpečnosti“. V pondelok o tom informoval vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, píše agentúra AFP.

Türk vyjadril poľutovanie nad tým, že Teherán zintenzívnil represie od smrtiaceho zásahu proti celonárodným januárovým protestom, a to aj uprostred vojny na Blízkom východe, ktorú vo februári vyvolali útoky USA a Izraela na Irán. Vysoký komisár preto privítal nedeľné oznámenie, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na mierovej dohode. „Je jasné, že všetky strany musia preukázať maximálnu zdržanlivosť a pracovať na implementácii dosiahnutej dohody rýchlo a v dobrej viere,“ zdôraznil Türk.

Tento konflikt mal podľa jeho slov „ničivý vplyv na ľudské práva v celom regióne a po celom svete“. Komisár zároveň vyjadril „hlboký súcit s ľuďmi v Iráne, ktorí sa ocitli uprostred vojny a krutého útlaku“. AFP zdôrazňuje, že represie boli v Iráne bežné aj pred vojnou na Blízkom východe.

Protestné hnutie vyvolané zlou ekonomickou situáciou z konca decembra sa rozšírilo na masové protivládne demonštrácie, na ktoré Teherán reagoval tvrdými zásahmi. Iránske úrady protesty vykresľovali ako nepokoje podporované Spojenými štátmi a Izraelom, ktoré si vyžiadali približne 3000 obetí. Podľa ľudskoprávnych organizácií pri nich zahynulo oveľa viac ľudí. „Od zabitia tisícov ľudí počas neslýchaného potlačenia protestov v januári úrady zintenzívnili svoje kruté zásahy, zatkli tisíce ľudí a uvalili ešte prísnejšie obmedzenia na občiansky priestor,“ konštatoval Turk. AFP dodáva, že ľudskoprávne organizácie tvrdia, že Irán uskutočňuje každoročne viac popráv ako akákoľvek iná krajina okrem Číny.

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